Какие травмы чаще получают при езде на самокате

Врачи уже определили их в отдельную группу

Выбирая для передвижения велосипед или самокат, человек начинает относиться к категории водителей. Однако продолжает ощущать себя пешеходом и стремится сохранить преимущество на тротуаре, а это грозит травматизмом.

«Медицина уже определила новое направление — СИМ-травмы. Речь о травмах, получаемых во время управления средством индивидуальной мобильности. Передвигаясь на самокате, можно пострадать от перелома, черепно-мозговой травмы и сотрясения мозга, ушиба и раны мягких тканей, вывиха, разрыва связок и растяжения — эти неприятности входят в число самых распространенных СИМ-травм», — говорят врачи.

Чтобы сократить риски травмирования себя и вероятность наезда на пешехода, при управлении самокатом нельзя переключать внимание с дороги — всегда контролируйте происходящее и помните, что сейчас вы — водитель. Если нужно воспользоваться телефоном, сделайте для этого остановку в безопасном месте. Обязательно обзаведитесь соответствующей экипировкой, чтобы случайное падение доставило меньше проблем. Катайтесь только там, где точно можете быть уверены, что справитесь с управлением самокатом. Если вы новичок в езде, не уходите на сложную трассу.