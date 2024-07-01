На улицах Челябинска появилась новая модель электросамокатов

Компания Urent выбрала город в качестве пилота для своей новинки

На челябинских улицах появилась новая модель электросамокатов, отличающихся броским фиолетовым цветом. Компания Urent выбрала город в качестве пилота для тестирования своей новинки «Юрент 2.0».

Компания Urent уже предпринимала попытки закрепиться на челябинском рынке микротранспорта в 2021 году, правда, тогда фиолетовые электросамокаты проездили один сезон. Сейчас компания представила на городских улицах новую модель «Юрент 2.0» с бесшовным стартом через NFC, которую отличает особая маневренность и улучшенные характеристики.

«Самокат был разработан МТС Юрент в сотрудничестве с компанией Eleven, которая более четырех лет разрабатывает решения в сфере микромобильного транспорта. В модели „Юрент 2.0“ был учтен пользовательский опыт и особенности эксплуатации самокатов в шеринговых сервисах, чтобы повысить надежность и удобство для пользователя, износостойкость и продолжительность срока в эксплуатации»,— сообщали ранее в пресс-службе компании.

Это первый электросамокат для шеринга, разработанный на территории Союзного государства, с крупноузловой сборкой в России. В планах инвесторов полностью локализовать его производство в стране.

«Новая модель имеет лучшую устойчивость и более комфортна в управлении на любой скорости. Это снижает количество инцидентов по вине пользователя и позволяет чувствовать себя увереннее неопытным водителям самоката», — уточняют в компании.

Особое внимание при разработке самоката уделялось ходовой части для более комфортной езды по городу с любым состоянием дорожной инфраструктуры. Самокат оборудован световыми индикаторами состояния не только спереди на стойке, но и на заднем крыле. Самокат «взаимодействует» с пользователем с помощью интерактивного экрана, есть звуковая коммуникация.

В этом году парк компании Urent планируется увеличить до 20 тысяч электросамокатов на территории РФ.