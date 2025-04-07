Как ухаживать за кожей лица весной

Правильный подход позволит вернуть сияние покровам

В начале весны кожа может страдать от обезвоженности и быть тусклого сероватого оттенка, у кого-то бывают жалобы и на шелушение, раздражение и покраснения. Весной еще могут ощущаться последствия зимнего ухода, когда популярны процедуры химических пилингов, лазерной шлифовки, микроигольчатого РФ-лифтинга, SMAS-лифтинга, после которых требуется длительное время на восстановление, а ослабленная кожа становится более фоточувствительной и склонной к пигментации. Поэтому весной кожа лица нуждается в коррекции ухода, который должен быть многокомпонентным: покровы нужно восстановить после месяцев уличного холода и отопительного сезона, а также обеспечить их защиту от пригревающего солнца.

«Уход за кожей мы осуществляем круглогодично по стандартной схеме, но при смене сезонов важно учесть некоторые нюансы. Так, весной можно очищать кожу средствами, имеющими более густую текстуру, которые борются с загрязнениями, не приводя к дискомфорту и ощущению стянутости», — говорит косметолог Ирина Леонгардт.

Особое внимание нужно уделять очищению при использовании солнцезащитных средств, ведь они отличаются повышенной стойкостью, поэтому сначала следует снять косметику мицеллярной водой, а затем приступить к умыванию с гелем или пенкой. Помните, что недостаточное очищение от солнцезащитного крема чревато раздражением кожных покровов, закупоркой пор и прочим дискомфортом.





Тем, кто игнорирует тоники, пора вводить их в свой ежедневный уход. После умывания обязательно тонируйте кожу для восстановления уровня pH и дополнительного увлажнения. К тому же тоники с АНА-кислотами (например, молочной, гликолевой) способны избавить вас от отмерших клеток с поверхности эпидермиса, выровнять рельеф и придать сияние.

«Увлажняющее средство должно быть подобрано с учетом индивидуальных особенностей. Ранней весной, когда ветер еще остается холодным и случаются температурные перепады, пользуйтесь эмульсионными продуктами, в составе которых есть масляные ингредиенты. Это поможет обезвоженной коже с поврежденным эпидермальным барьером. Только следите, чтобы от питательных средств не возникало ощущения, что лицо перегружено и на нем маска. Когда погода точно станет теплой, переходите к легким продуктам: крем-гелю, крем-муссу, флюиду, эмульсии», — отмечает специалист.

Весной обязательно обезопасьте свою кожу от солнца. Не думайте, что оно будет ласково с покровами, это обманчивое впечатление. Весенний ультрафиолет — сильный повреждающий фактор для кожи, которая еще не готова к активным солнечным лучам. Защищайте кожу кремом с SPF 25-50.





Составляя программу весеннего ухода, опирайтесь на свой тип кожи. Так, сухую нужно не только увлажнить, но и укрепить влагоудерживающий барьер. Поможет косметика, в которой есть церамиды, сквалан, растительные масла. При повышенной чувствительности кожи требуется поддержать защитный барьер кожи и пользоваться кремами, где есть успокаивающие компоненты типа ромашки или бисаболола.

«Комбинированная кожа нуждается в мультимаскинге или мультисеруминге — при этих методах на различные участки лица наносят средство с требуемым в этом конкретном месте уходом для кожи. Для жирной кожи хорошей палочкой-выручалочкой дважды в неделю станет глиняная маска. Ведь с приходом тепла активность сальных желез увеличивается, а пыли и других загрязняющих агентов становится больше. Смешение грязи и себума закупоривает поры и приводит к угревой сыпи», — информирует косметолог.

Помните, что за кожей нужно ухаживать не только снаружи, но и изнутри. Это можно обеспечить питьем достаточного количества воды, потреблением от пяти порций свежих овощей и фруктов ежедневно и получением белка в необходимом вам количестве.

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