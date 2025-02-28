При каком типе старения лучше не использовать филлеры

Тренд на бьютификацию сдает позиции

В современной косметологии омоложение достигается двумя способами: стимуляцией собственных ресурсов организма (это клеточное омоложение) и коррекцией видимых изменений — бьютификацией. Филлеры, применяемые в контурной пластике, относятся ко второму типу — они обеспечивают быстрый видимый результат. В отличие от методов клеточного омоложения, требующих нескольких сеансов и большего времени для проявления эффекта, филлер сразу же демонстрирует впечатляющие изменения. Однако не каждое лицо будет радо филлерам.

Косметологи не советуют использовать филлеры тем, у кого деформационный тип старения. Для него характерно наличие брылей, носогубных складок, «морщин-марионеток» и провисающих мягких тканей. Кожа при таком типе старения часто плотная и склонна к отечности.





«Если ввести филлеры в проблемные участки с деформационным старением, может усугубиться провисание тканей, что придаст лицу еще более тяжелый и отекший вид. Филлеры, впитывая жидкость, увеличиваются в объеме, усиливая отечность», — говорит косметолог Ирина Леонгардт.

Надо учитывать, что филлеры не устраняют гравитационного птоза — опущения тканей, а лишь маскируют его, что в долгосрочной перспективе приводит к перерастяжению и повреждению уже ослабленной кожи. Деформационный тип старения предполагает ограниченное применение филлеров: ими можно увеличить и скорректировать форму губ, восстановить пропорции подбородка, а также ввести в минимальном объеме, чтобы сгладить носогубные складки.

«Категорически нежелательно вводить филлеры в височную и область углов нижней челюсти, по контуру нижней трети лица, скулы, нос и носослезную борозду. В таких случаях предпочтительнее укрепить связочный аппарат и прибегнуть к лифтинговым процедурам», — предостерегает специалист.





С мускульным типом старения, когда имеется активная мимика, четкий овал лица и упругая кожа, филлер также не является основным методом коррекции. Главной проблемой будут активные мимические мышцы. В этой ситуации более эффективна ботулинотерапия, расслабляющая мышцы и делающая морщины менее выраженными. Использование филлеров при активной мимике способно привести к их миграции. Рекомендуется сначала провести ботулинотерапию, а спустя 14 дней заняться контурной пластикой с применением небольшого количества препарата. Надо понимать, что из-за того, что подкожно-жировой слой слабо выражен, филлер может стать заметным визуально и на ощупь.

«Людям, предрасположенным к отечности, также следует воздержаться от применения филлеров, поскольку они усугубляют эту проблему. При этом варианте более эффективны лимфодренажные препараты и средства, стимулирующие кровообращение», — информирует косметолог Ирина Леонгардт.

Для достижения долгосрочных результатов необходим комплексный и разумный подход к омоложению, учитывающий индивидуальные особенности организма. Кстати, косметологи отмечают, что современные тенденции смещаются от бьютификации к профилактике старения на клеточном уровне.