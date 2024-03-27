Для чего человеку чувство страха

Нормально ли чего‑то бояться

Страх является естественной реакцией организма, нужной для ориентировки в среде. Если бы человек был лишен чувства страха, то, грубо говоря, он бы доживал до первого светофора. Мы не просто так останавливаемся на красный свет — это условный рефлекс, мы понимаем, что сейчас очень опасно идти.

«Когда мы стоим на светофоре, мы все боимся, и в это время мы можем спешить, наш трамвай может уйти, но мы не двигаемся и ждем. Это хороший механизм, который помогает нам регулироваться в среде, поэтому свой страх можно любить и с благодарностью к нему относиться. Вызван страх гормональной реакцией — наше тело сталкивается с выбросом стрессовых гормонов, нужных для нашего выживания», — говорит психолог, директор института научной прикладной психологии Эльмира Гаязова.

Страх может вызвать любой громкий звук, и это естественно, выразить свой страх — испугаться, вскрикнуть, подпрыгнуть — это тоже нормально и стесняться этого не надо. Реагирование на опасность говорит о том, что вы живы и здоровы и с вами все в порядке.

«Победить такой страх довольно просто. Когда человек боится, он не может думать, поскольку вся энергия уходит на эмоцию. Значит, нужно сесть и заставить мозг работать, например, взять книжку и читать — буквы будут прыгать, запомнить что-то не сразу получится, но перед вами стоит задача усвоить хотя бы один абзац», — сообщает Эльмира Гаязова.

Затем можно расписать все свои страхи. Допустим, ребенок задерживается из школы и вы не можете до него дозвониться. Опишите все варианты развития событий, и не только те, которые вас пугают, но и более свойственные детям: заигрался, отвлекся, устал или получил двойку и поэтому долго идет. Это поможет вам успокоиться и оценить адекватность вашего страха, часто он бывает не обоснован и преувеличен.

Читайте также: Как справиться с тревожностью.