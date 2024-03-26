Как справиться с тревожностью

Чем она отличается от тревоги

Психологи считают тревогу хорошим механизмом, помогающим ориентироваться в среде. Человек сталкивается с тревогой, когда что-то случается, а понимания, что именно случилось, у него нет, но ясно, что с этим нужно что-то делать.

«Человек слышит громкий звук, пугается и ищет источник этого звука, позже понимает, что просто упала банка, и ему больше не страшно. У тревоги дорога прямая — понять, что случилось», — говорит психолог, директор института научной прикладной психологии Эльмира Гаязова.

А вот тревожность — это история про беспокойство непонятно о чем. Даже увидев разбившуюся банку, человек не перестанет тревожиться. И это уже является затяжной реакцией стресса. Тело попало в стресс, и с этим стрессом не получилось справиться.

«В чем может быть причина? Первично — в усталости, когда человек перерабатывает и лишается отдыха или перегружается информацией. На этом фоне развивается тревожность, человек переживает из-за всего подряд. В этом случае нужно дать организму желаемый отдых: уехать куда-то на выходные, наладить сон и питание, устроить информационный детокс», — объясняет специалист.

Если же тревога вызвана конкретным событием, личной проблемой (страхом за здоровье ребенка, или опасениями за курсы валют, или тем, что всколыхнуло все общество, — трагедией в «Крокус Сити Холле»), здесь тоже необходимо завершение стрессовой реакции.

«Как это можно сделать в домашних условиях? Подойдет любой вид тряски. Это может быть смех (как известно, лучшее лекарство), юмористические передачи, комедийные фильмы. Общение с друзьями поможет снять напряжение. Либо оргазм: занятия любовью позволяют восстановиться и пережить тяжелые моменты. Либо слезы: если хочется плакать, не надо себя сдерживать. Еще можно буквально потрястись: постучать пятками по полу, подергать руками либо позвучать (глубоко подышать, помычать, поныть, постонать, покричать)», — рассказывает Эльмира Гаязова.

Хорошо помогает завершить стрессовую реакцию спорт — любой подходящий вам вид физической активности. Также можно обратиться к письменным практикам, дающим возможность перезагрузиться. Просто садитесь и пишите на протяжении десяти минут все, что вам приходит на ум относительно какого-то события, никак не фильтруя этот поток. Увидите, это позволит переключиться.

Если самостоятельно справиться с тревожностью не удается, следует посетить специалиста, и вам либо назначат психотерапию, либо купируют проблему препаратами или совместят методы.