13 веских причин бросить курить: от экономии до улучшения личной жизни

Международный день отказа от курения проходит 20 ноября

Курение — пагубная зависимость, отказаться от которой обычно бывает непросто. Есть много способов бросить курить, и каждый человек выбирает для себя наиболее приемлемый вариант, а чтобы облегчить период отказа, нужно определить для себя главный мотивирующий фактор или даже ряд преимуществ.

Тринадцать причин отказаться от курения:

• Улучшение здоровья сердечно-сосудистой системы. Из-за курения сужаются сосуды, что повышает риски инфарктов и инсультов. Уже спустя всего несколько недель после отказа от курения сосуды начинают восстанавливаться, снижается артериальное давление и улучшается кровообращение.

• Уменьшение онкорисков. Табачный дым содержит около 70 канцерогенов, повышающих вероятность развития рака легких, горла, желудка и других органов. Чем раньше человек бросает курить, тем больше у него шансов сберечь здоровье.

• Нормализация обменных процессов. Многие курильщики ошибочно полагают, что сигареты помогают им контролировать вес. Однако никотин нарушает обмен веществ и ухудшает усвоение питательных веществ. После прекращения курения нормализуется аппетит, ценные компоненты всасываются должным образом и организм имеет меньше дефицитных состояний.

• Красота. Никотин разрушает коллагеновые волокна, вызывая преждевременное старение и появление морщин. Отказавшись от курения, вы вернете коже естественный блеск, улучшите состояние волос и ногтей.

• Свежесть дыхания и отсутствие неприятного запаха. У курильщика не только плохое дыхание. Табаком пропитаны кожа, волосы, одежда и даже дом. Это может создавать дискомфорт окружающим людям и негативно влиять на личную жизнь.

• Повышение физической выносливости. Даже с небольшой физической нагрузкой курящему человеку бывает сложнее справиться. Из-за сниженного уровня кислорода в крови и угнетенной функции легких возникают одышка и быстрая утомляемость. Бросив курить, вы почувствуете прилив сил и энергии.

• Продление жизни. Средняя продолжительность жизни курящего человека сокращается примерно на 10 лет.

• Качество сна. Никотин повышает активность ЦНС, порождая беспокойство и сбивая циркадные ритмы, что лишает человека возможности использовать ночь для полноценного отдыха, а еще у курящих увеличивается частота апноэ во сне.

• Укрепление иммунитета. Курение ослабляет иммунную систему, облегчая процесс размножения вирусов в гортани и слизистых, что мешает организму противостоять инфекциям. При ослабленной иммунной защите у людей в разы повышаются риски заболеть туберкулезом.

• Здоровье будущих поколений. Всем, кто собирается стать родителями, рекомендуется отказаться от курения минимум за три месяца до зачатия. Курение родителей способно привести к серьезным патологиям плода вплоть до пороков развития и его гибели.

• Активная и счастливая жизнь. Курящие люди часто испытывают хроническое чувство усталости, апатии и раздражительности. Через некоторое время после полного отказа от курения заметно улучшается самочувствие и настроение, повышается уровень счастья и удовлетворенности жизнью. Человек может полноценно заниматься любимым делом, путешествовать, проводить время с семьей и друзьями без постоянного дискомфорта и поиска возможности покурить.

• Безопасность окружающих. Каждый раз, закуривая сигарету, вы подвергаете опасности людей вокруг вас, делая из них пассивных курильщиков и нанося ущерб их здоровью.

• Экономия денег. Стоимость табачных изделий постоянно растет. Подсчитайте сумму, которую вы тратите на покупку сигарет каждый месяц, умножьте ее на 12 — и поймете, сколько вы сможете экономить в год и на что полезное пойдут эти деньги, вместо уничтожения организма.

