Отказаться от курения нужно минимум за три месяца до зачатия

Это касается обоих родителей

Когда у людей возникает желание стать родителями, важно, чтобы и мужчина, и женщина понимали, что им придется ответственно отнестись и к периоду беременности, и к самому зачатию. Поэтому планировать пополнение врачи советуют не менее чем за три месяца до предполагаемой беременности.

«Одним из ключевых аспектов прегравидарной подготовки является отказ от вредных привычек, в частности от курения. Это помогает предотвратить серьезные осложнения во время беременности. Никотин и другие токсичные вещества, содержащиеся в сигаретах и в их заменителях, пагубно влияют на фертильность как женщин, так и мужчин: снижается вероятность зачатия и повышается риск выкидыша», — говорит акушер-гинеколог отделения патологии беременности Клиники Южно-Уральского государственного медицинского университета Минздрава России Виктория Мухтарова.

Если женщина при вынашивании подвергает свой организм токсической нагрузке, она рискует столкнуться с преждевременными родами, формированием сердечно-сосудистых заболеваний у себя и патологиями будущего ребенка — токсины табачного дыма препятствуют нормальному развитию плода, вызывают гипоксию, негативно влияют на формирование органов и тканей.