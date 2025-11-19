Каждый курящий человек рискует заболеть ХОБЛ

Вредная привычка — основной фактор развития дыхательной недостаточности

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) — это хроническое воспалительное заболевание с поражением мелких бронхов — воздухоносных путей, которое приводит к нарушению дыхания на фоне сужения просвета бронхов. Далее развивается эмфизема легочной ткани, что снижает эластичность органов, не давая легким совершать полноценные сжатия и расширения при дыхании. Легкие при этой патологии все время пребывают в моменте вдоха, и даже при выдохе в них остается большое количество воздуха, что чревато нарушением нормального газообмена и формированием дыхательной недостаточности.

«Основным фактором риска развития ХОБЛ является курение. Сигаретный дым раздражает и разрушает клетки эпителия бронхов, уменьшая количество ресничек, необходимых для очищения дыхательных путей. Постоянное раздражение приводит к воспалительным процессам и образованию фиброзной ткани, препятствующей нормальному расширению и сокращению бронхов. Постепенное сужение просвета бронхов затрудняет дыхание», — говорят пульмонологи.

Симптомы ХОБЛ могут проявляться поэтапно и усиливаются со временем. Наиболее распространенные признаки включают:

• постоянный кашель — «кашель курильщика», зачастую сопровождающийся выделением мокроты;

• одышку даже при минимальной физической активности;

• свистящее дыхание, хрипы и чувство стеснения в груди;

• частые инфекции верхних дыхательных путей;

• общее ухудшение самочувствия, усталость и снижение толерантности к физическим нагрузкам.

