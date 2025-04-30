Ученые нашли массу доказательств того, что электронные сигареты ничуть не лучше обычных. Представители науки также определили, что вейпы негативно влияют на здоровье не только зависимых от привычки, но и пассивных курильщиков «парилок».
Сколько раз вы оказывались в облаке ароматного пара от вейпа человека, идущего впереди вас, а может быть, любители электронок есть в вашем близком окружении? Если вам дорого ваше здоровье, вам не стоит взаимодействовать с паром от электронной сигареты.
«Во вторичном паре, то есть в том, который выдыхает курильщик, сохраняется до 90% никотина, с легкостью проникающего в организм некурящего человека. Особо опасно пассивное курение для детей и женщин в положении, поскольку никотину удается пагубно воздействовать на развивающуюся нервную систему», — сообщают ученые.
Помимо никотина, аэрозоли содержат в себе канцерогены типа формальдегида, ацетальдегида, свинца, хрома, никеля, получаемых от нагревания ароматных жидкостей.
Пассивные курильщики также отличаются повышенным уровнем маркеров окислительного стресса и воспалением дыхательных путей.