Пассивное курение вейпа угнетает нервную систему

Некурящим людям следует сторониться паров от электронок

Ученые нашли массу доказательств того, что электронные сигареты ничуть не лучше обычных. Представители науки также определили, что вейпы негативно влияют на здоровье не только зависимых от привычки, но и пассивных курильщиков «парилок».

Сколько раз вы оказывались в облаке ароматного пара от вейпа человека, идущего впереди вас, а может быть, любители электронок есть в вашем близком окружении? Если вам дорого ваше здоровье, вам не стоит взаимодействовать с паром от электронной сигареты.

«Во вторичном паре, то есть в том, который выдыхает курильщик, сохраняется до 90% никотина, с легкостью проникающего в организм некурящего человека. Особо опасно пассивное курение для детей и женщин в положении, поскольку никотину удается пагубно воздействовать на развивающуюся нервную систему», — сообщают ученые.

Помимо никотина, аэрозоли содержат в себе канцерогены типа формальдегида, ацетальдегида, свинца, хрома, никеля, получаемых от нагревания ароматных жидкостей.

Пассивные курильщики также отличаются повышенным уровнем маркеров окислительного стресса и воспалением дыхательных путей.