Большинство бессимптомных опухолей легкого выявляют на флюорографии

Всемирный день борьбы против рака легкого проходит 1 августа

Рак легких считается одним из наиболее распространенных и опасных онкологических заболеваний во всем мире. Основным фактором, повышающим риск возникновения рака легкого, является курение. Никотин и другие химические вещества, содержащиеся в табачном дыме, повреждают клетки легких и способствуют их злокачественному перерождению.

К развитию патологии может привести и постоянное взаимодействие с канцерогенными веществами, например вдыхание асбеста, радона, химикатов на производстве. Пассивное курение тоже угрожает здоровью человека — риск смерти от рака легкого повышается на 30% у женщин, которые живут с курящими мужчинами. Еще угроза нависает над пациентами с заболеваниями дыхательной системы: хроническим бронхитом, эмфиземой, хронической обструктивной болезнью легких. Наличие наследственных факторов, как и неблагоприятная экологическая обстановка — загрязнение воздуха в городах и промышленных районах, также сопутствует развитию онкологии.

«Первичный метод диагностики легочной патологии — это рентген легких, его рекомендуется проходить всем людям ежегодно. Порядка 85—90% бессимптомных опухолей органов дыхания бывают обнаружены случайным образом при проведении флюорографии», — говорят пульмонологи.





Шансы на полное излечение во многом зависят от стадии заболевания на момент обнаружения:

• I и II стадии — при своевременной диагностике и проведении хирургического вмешательства вероятность полного выздоровления высока. В таких случаях возможна резекция опухоли с сохранением функции легкого;

• III стадия — лечение включает комбинацию химиолучевой терапии и хирургии. Возможность тотального излечения снижается, но при правильном подходе есть шанс на долгосрочную ремиссию;

• IV стадия — здесь обычно действия направлены на оказание паллиативной помощи — облегчение симптомов и продление жизни. Полное излечение маловероятно, однако современные препараты и методы позволяют значительно улучшить качество жизни больного.

Тревожными симптомами, требующими обследования, могут стать кашель, кровохарканье, боли в груди, одышка — с этими жалобами нельзя откладывать визит к врачу.

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