Отдыхаем на Телецком озере, гуляем в горах Кызыл‑Чина и пробуем подтопольники на Алтае

Рассказываем, какие интересные места можно посетить и как туда добраться

Горный Алтай — один из регионов, который приходит на ум, когда говорят про туристические маршруты по России. Оно и понятно: добраться без проблем можно из любой точки страны, алтайская природа никого не оставит равнодушным, а местная кухня подарит новые вкусовые впечатления и… пару лишних килограммов, будьте осторожны! Чем заняться на Алтае и как туда добраться — в обзоре ИА «Первое областное».





Что посмотреть?

Золотое кольцо Алтая — самый популярный туристический маршрут для путешественников, которые хотят открыть для себя регион и увидеть основные достопримечательности за неделю. За 7 дней путешествия туристы проедут по Алтаю более чем 1500 км.





Горы Кызыл-Чина называют алтайским Марсом за необычный разноцветный пейзаж с холмами красного, зеленого, желтого оттенков. Такое природное явление — результат многовековой эрозии и выветривания. Очень давно, более чем 300 млн лет назад, сформировались красно-коричневые слои глины с примесью песчаника и известняка.





Перевал Кату-Ярык, от вида на который захватывает дух, надолго останется в памяти. Внизу — долина Чулышман, на противоположной стороне — Чулышманское нагорье обрывается отвесными скалами километровой высоты, по которым спускается почти стометровый водопад. На вершине есть смотровая площадка, откуда открывается вид на эту панораму.





Водопад Учар образовался примерно 150—200 лет назад в результате сильного землетрясения, а открыт был только в семидесятых годах прошлого столетия. Но только последние 10 лет эта природная локация стала доступна для туристов. И у вас есть уникальная возможность тоже ее увидеть, отправившись на Алтай! Если вы, конечно, не боитесь трудностей. Ведь водопад Учар входит в список самых труднодоступных достопримечательностей России.





Каменные грибы в урочище Ак-Корум. Это необычная форма рельефа, которая образовалась в результате избирательного вымывания горных пород. Проще говоря, глыба из прочной породы служила «зонтиком» для своего основания, а более мягкая порода вокруг основания разрушалась под воздействием ветров и воды. И за много лет эта порода превратилась в причудливые каменные грибы.





На северо-востоке Горного Алтая, в окружении хребтов — Сумальтинского, Иолго, Корбу, Абаканского и Западных Саян — находится одно из самых красивых озер России — Телецкое озеро. Оно входит в число самых глубоководных озер страны.





Одной из самых удивительных и красивых достопримечательностей Алтая можно считать Гейзерное озеро. До него непросто добраться, но это стоит того. Озеро имеет уникальный по своей красоте бирюзовый оттенок, вода в нем кристально чистая и не замерзает круглый год. Главная его особенность — термальные источники.





Слияние Чуи и Катуни. Пожалуй, самая известная достопримечательность Горного Алтая. В национальном парке «Чуй-Оозы» есть несколько смотровых площадок, откуда видно слияние двух рек.





Что попробовать?

Кочо. Это ячменный суп, для которого готовят мясной бульон, а затем в него добавляют перловку или ячмень. Кусочки мяса из бульона подаются к супу отдельно.

Кан. Это колбаса из свежей крови барана. Перед варкой к ней добавляют молоко, бараний жир, порезанный лук, чеснок и соль. Кан принято есть теплым. Возможно, процесс приготовления и ингредиенты звучат не очень аппетитно, но по местным меркам кан считается деликатесом.

Подтопольники. Так местные называют грибы тополевые рядовки. Это довольно распространенный сибирский гриб. На вид похожи на белые, а по вкусу больше напоминают вешенки.

Оромо. Это рулет из теста, который похож на манты: используется то же тесто, и готовят оромо в мантоварках, на пару. Начинка сейчас может быть не только мясной: могут быть и овощи, и алтайский творог.

Алтайский мед. Разнотравье предгорий Чарышского, Солонешенского, Смоленского районов — это светлый мед. Степные районы — темные сорта вкусного и полезного продукта. Обязательно попробуйте акациевый мед, дягилевый и мед донника.

Чегень. Это напиток, который особо популярен в отдаленных селах Алтая. Он напоминает нечто среднее между кефиром и айраном. Для его сквашивания используют кипяченое молоко.

Как добраться?

Прямых рейсов на Алтай из Челябинска на данный момент нет. Отправиться туда можно со стыковкой — из Москвы, откуда в Горно-Алтайск летают рейсы трех российских авиакомпаний. Время в пути — от 10,5 часа. Аэропорт расположен всего в шести километрах к западу от центра столицы.







Добраться до Горно-Алтайска по железной дороге не получится, но можно доехать до Бийска (город в Алтайском крае). В пути тогда придется провести примерно 1 день 13 часов. От Бийска до Горно-Алтайска — 2 часа на автобусе.

Можно поехать и на машине. 2 тысячи километров — 26 часов за рулем. Остановки можно делать в Кургане, Омске, Новосибирске и Барнауле.