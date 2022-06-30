Гуляем по старинному замку, любуемся европейской архитектурой и пробуем крендель в Выборге

Рассказываем, какие интересные места можно посетить и как туда добраться

Город Выборг граничит с Санкт-Петербургом, Карелией и Финляндией. За несколько веков он впитал в себя историю, культуру и традиции соседей. Поэтому, если вы хотите прогуляться по средневековым улочкам, подняться на башню старинного замка и попробовать блюда финской кухни, не покидая пределы родной страны, вам точно понравится Выборг. Чем заняться в Виипури (так называли город финны) и как туда добраться — в обзоре ИА «Первое областное».





История города

Выборг был основан шведами в Средние века, с 1710 года входил в состав Российской империи, с 1917-го по 1940-й принадлежал Финляндии, а после войны был присоединен к СССР. Сегодня это российский город, но он сохранил европейскую архитектуру, руины замков и бастионов, которые соседствуют с постройками советских времен.





Во время войны в городе было разрушено множество промышленных предприятий и жилых домов, однако исторический центр сохранился неплохо. Все памятники архитектуры можно условно разделить на несколько периодов: шведский, имперский, финский и советский.

Некоторые туристы отмечают, что сейчас в Выборге царит разруха — здания с уникальной архитектурой, которые и привлекают сюда туристов, плохо сохраняют. При этом старинный замок за свою историю уже переживал несколько реконструкций. Следы ремонта фасада мы видели и на других зданиях старой застройки.





Что посмотреть?

В России сохранилось не так много средневековых замков западноевропейского типа, и Выборгский замок как раз один из них. Шведы построили его в 1293 году, во время Третьего крестового похода в Карелию. Сегодня в замке можно посетить большой музей, а также подняться на башню Олафа, названную в честь крестителя Скандинавии Олава Святого. Со смотровой площадки открывается живописный вид на весь город.





В городе осталось чуть больше десятка зданий шведского периода. Круглая башня — это еще одно напоминание о том, что город отстраивали шведы. Это одна из двух сохранившихся башен Выборгской крепости, защищавшей город от нападений русских войск. В послевоенные годы башня оказалась не нужна. Спасти ее от сноса удалось главному архитектору Уно Ульбергу.





Усадьба бюргера (житель города. — Прим. ред.) построена в XVI—XVII веках, до наших дней от нее остались трехэтажный дом и двухэтажная постройка для карет. Позволить себе такое жилище мог лишь состоятельный бюргер.





При желании можно заглянуть внутрь, там находится туристический центр, музей и ресторан.





Старейшая из выборгских площадей сложилась еще в XIV веке. Главные достопримечательности площади: старая ратуша, здание гауптвахты, бывший дом Векрута и памятник Кнутссону (основатель Выборга).





Рыночная площадь города была образована во второй половине XIX века на месте разобранной Выборгской городской стены. Готическое здание из красного кирпича — бывший финский банк, сейчас там находится администрация Выборга. Здесь же находится центральный рынок, построенный уже в начале XX столетия.





«Ведьмин дом», или как его еще называют, «карточный домик», — популярное у туристов место в Выборге. Здание, построенное в стиле неоготики с элементами модерна, привлекает своей необычной архитектурой. Все дело в том, что под определенным углом обзора кажется, что дом абсолютно плоский.





Парк Монрепо. В переводе с французского название заповедника означает «место моего отдыха». Так эту территорию назвал герцог Вюртембергский, когда здесь располагалась его загородная резиденция.





В парке можно увидеть уникальный ландшафт, который находится в особом физико-географическом регионе — Фенноскандии. Он отличается каменными грядами ледникового периода, которые сохранились до наших дней. Также Монрепо славится редкими и охраняемыми видами животных и растений.





Если доехать из Выборга в Санкт-Петербург вы не планируете, но есть желание посетить Эрмитаж, можно побывать в филиале музея. Временные экспозиции в выборгский Эрмитаж привозят из Зимнего дворца. Они сменяются примерно раз в год.

Что попробовать?

Чтобы попробовать финскую кухню, необязательно пересекать границу. Попробовать ее можно и в Выборге, который находится рядом с Финляндией и предлагает туристам познакомиться с национальной кухней соседей. Но кроме заграничных яств Выборг может похвастать и собственными интересными гастрономическими брендами.

Выборгский крендель. Средневековые монахи готовили их по особым рецептам с добавлением пряных трав. Форма кренделя символизирует скрещенные на груди руки во время молитвы.

Говорят, что большим любителем выпечки был царь Александр III, которому выборгский губернатор фон Кнорринг отправлял по шесть кренделей каждую неделю. Популярна эта завитушка из теста и в наши дни — гастрономический символ города можно попробовать в любой лавке Выборга.





Веппские калитки — традиционные карельские пирожки из пресного теста из ржаной муки с разными начинками. Карелы сохранили это национальное блюдо в неприкосновенности в течение тысячелетия.

Рагу по-карельски — это традиционное праздничное блюдо карельской кухни из трех видов мяса: свинины, говядины и баранины.

Похлебки. Заведения Выборга предлагают самые разные похлебки — мясные, рыбные, овощные. «Фишка» в том, что подают их в «тарелке» из хлеба.

Калакейтто — это финская уха на сливках с крупными кусками рыбы, картошки, лука и небольшого количества зелени или душистого перца.

Глёг — это ароматный напиток на основе вина, с добавлением трав и специй.

Как добраться?

Самый простой способ добраться из Челябинска в Выборг — это добраться до Санкт-Петербурга, а оттуда на автобусе или скоростной электричке.





С 1 июля 2022 года «Аэрофлот» увеличил количество рейсов в культурную столицу из Международного аэропорта им. И. В. Курчатова. Полетная программа запланирована до 30 сентября.

В Санкт-Петербурге пригородные поезда до Выборга ходят от Финляндского вокзала (метро «Площадь Ленина») с 06:15 до 22:54. Быстрее всего доехать на «Ласточке» — чуть более часа, на обычной электричке — дольше почти в два раза. Если планируете вернуться тем же днем, учтите: последняя электричка на Петербург отходит в 21:38.

В сезон навигации попасть в Выборг можно и по воде. Вариант не бюджетный и не быстрый, но красивый. Путь пролегает через город фортов Кронштадт и мимо островов и скалистых шхер Выборгского залива. Время в пути займет от пяти часов.

По самому Выборгу курсируют только автобусы и такси. Но это компактный город, где большинство достопримечательностей находятся недалеко друг от друга, и прогуляться до них можно пешком.





Многие туристы приезжают сюда из Санкт-Петербурга на один день — самостоятельно или в составе экскурсионной группы. Но интересных мест здесь достаточно, чтобы провести в Выборге несколько дней. Кстати, чем заняться в Петербурге, мы тоже рассказывали. А также для вас подготовили обзор о том, какие достопримечательности обязательно стоит посетить и как добраться до Казани.