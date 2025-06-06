Златоуст снова примет финал Кубка России по биатлону

Союз биатлонистов России опубликовал план соревнований на сезон‑2025/2026

Исполком Союза биатлонистов России утвердил календарные планы соревнований по биатлону в спортивном сезоне-2025/2026. Один из главных стартов вновь доверено провести Златоусту. Южноуральский город примет четвертый, финальный этап Кубка России. В биатлонном комплексе имени Светланы Ишмуратовой снова будут проведены шесть гонок с участием сильнейших спортсменов страны, сообщается на сайте Союза биатлонистов России.

В течение сезона-2025/2026 сильнейшие биатлонисты страны будут соревноваться на трех главных стартах: Кубке России, чемпионате страны и Кубке Содружества. СБР прислушался к мнению спортсменов и тренеров и в новом сезоне сократил количество гонок у взрослых атлетов с 45 до 40.

Календарь соревнований по биатлону в сезоне-2025/2026:

Кубок Содружества:

1 этап — Сочи (1—8 сентября);

2 этап — Ханты-Мансийск (1—8 декабря);

3 этап — Чайковский (15—22 декабря);

4 этап — Раубичи (19—26 января);

5 этап — Сочи (9—16 февраля);

6 этап — Мурманск (30 марта — 6 апреля).

Кубок России:

1 этап — Ханты-Мансийск (25 ноября — 1 декабря);

2 этап — Тюмень (8—15 декабря);

3 этап — Демино (12—19 января);

4 этап — Златоуст (24 февраля — 2 марта).

Чемпионат России:

1 этап — город не определен (8—15 сентября);

2 этап — Ижевск (6—12 декабря);

3 этап — Тюмень (12—23 марта);

4 этап — Уват (23—30 марта).

Таким образом, Златоуст вновь примет финальный, четвертый по счету, этап Кубка России. Планируется, что соревнования пройдут в биатлонном комплексе имени Светланы Ишмуратовой с 24 февраля по 2 марта 2026 года. Как и в минувшем сезоне, здесь состоятся шесть гонок — мужские и женские спринты, гонки преследования и масс-старты.

«СБР продолжает открывать новые точки на биатлонной карте России. В сезоне-2025/2026 таким новым объектом должны стать Чебоксары, где достраивается комплекс очень хорошего уровня. Мы планируем задействовать его уже этой зимой, тоже в феврале, — проведем там всероссийские соревнования для тех, кто не поедет на этап Кубка Содружества. А очаровавший всех Златоуст, который совсем недавно тоже выступал таким дебютантом, вновь станет ареной финала Кубка России», — отметил президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров.

Напомним, что в сезоне-2024/2025 Златоуст также принял финальный этап Кубка России. Соревнования прошли с 7 по 9 марта и вызвали огромный интерес у зрителей. За три дня состязания посетили более 26 тысяч болельщиков.