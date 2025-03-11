Более 26 тысяч зрителей собрал финал Кубка России по биатлону в Златоусте

Столько болельщиков посетили турнир за три дня соревнований

Финал Кубка России по биатлону в Златоусте за три дня соревнований посетили 26 427 болельщиков — такие данные озвучили организаторы мероприятия. Наибольшее количество зрителей собралось на финальный день турнира — мужской и женский масс-старты. Глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров сообщил, что состязания в Златоусте могут стать ежегодными, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Один из ключевых стартов сезона для сильнейших биатлонистов страны состоялся с 7 по 9 марта на лыжно-биатлонном комплексе им. С. Ишмуратовой. На турнир в Златоуст приехали 107 спортсменов из 17 регионов. Лучшие биатлонисты России определили победителей в трех дисциплинах среди мужчин и женщин: спринт, гонка преследования и масс-старт.

Руководитель Союза биатлонистов России Виктор Майгуров в общении с журналистами отметил, что соревнования в Златоусте — лучшие в календарном году для сильнейших спортсменов страны. И велика вероятность того, что они станут ежегодными.

«Златоуст славится особенными болельщиками. Спасибо, что вы приходите и поддерживаете спортсменов. Мы еще не завершили этот сезон, но при составлении календаря на 2025/2026 год будем обязательно рассматривать вариант, чтобы доверить Златоусту проведение не менее статусных соревнований», — отметил Виктор Майгуров.

Напомним, что в Златоусте стали известны победители общего зачета Кубка России сезона-2024/2025. Выиграли состязания Виктория Сливко и Эдуард Латыпов. Многие спортсмены в экспресс-интервью после гонок отмечали, что турнир на Южном Урале им прежде всего запомнился классной атмосферой и поддержкой болельщиков.

Турнир в Златоусте прошел при поддержке губернатора Челябинской области. Организаторами выступили Союз биатлонистов России, Фонд поддержки спорта и Федерация биатлона Челябинской области. Официальный партнер соревнований — многофункциональный гостиничный комплекс «Увильды Парк».