Финал Кубка России по биатлону в Златоусте украсили афишей с местным спортсменом

Фотография Владислава Вечканова украсила билборды с анонсом соревнований

За полтора месяца до начала главного внутреннего старта сезона в Златоусте и Челябинске появились афиши финала Кубка России по биатлону. Лицом турнира стал не титулованный атлет сборной, а уроженец города-организатора Владислав Вечканов, сообщает Союз биатлонистов России.

Организаторы сделали патриотичный жест, выбрав для главного изображения 25‑летнего златоустовца, который является перспективным спортсменом, но пока не имеет громких титулов на взрослом уровне. Это решение подчеркивает поддержку местных героев и создает особую связь между событием и регионом.

Соревнования пройдут с 26 февраля по 1 марта на лыжно-биатлонном комплексе им. С. Ишмуратовой. Финал Кубка России станет главным биатлонным событием конца зимы на Южном Урале, собрав сильнейших спортсменов страны. Подготовка к нему вступила в активную фазу.

Ранее мы публиковали подробную программу соревнований. Биатлонистам предстоит разыграть 6 комплектов наград. Билеты поступят в продажу в ближайшее время.

Возрастное ограничение: 0+