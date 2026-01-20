Стала известна программа финала Кубка России по биатлону в Златоусте

Сильнейшие спортсмены страны разыграют трофей с 26 февраля по 1 марта

Союз биатлонистов России согласовал программу проведения финального этапа Кубка России по биатлону, который пройдет с 26 февраля по 1 марта в Златоусте. В решающем этапе соревнований сильнейшие биатлонисты страны разыграют 6 комплектов наград, а по окончании определятся победители и призеры общего зачета Кубка России сезона‑2025/2026.

Ключевой старт сезона для сильнейших биатлонистов России состоится на лыжно-биатлонном комплексе имени Светланы Ишмуратовой в Златоусте. Участников и зрителей ждут три дисциплины — спринт, пасьют и масс-старт среди мужчин и женщин. Таким образом спортсмены разыграют шесть комплектов наград.

Биатлон. Финал Кубка России. Златоуст, 26 февраля — 1 марта. Расписание соревнований:

— 26 февраля — спринт 7,5 км (женщины);

— 27 февраля (пятница) — спринт 10 км (мужчины);

— 28 февраля (суббота) — гонка преследования 10 км (женщины) и гонка преследования 12,5 км (мужчины);

— 1 марта (воскресенье) — масс-старт 12,5 км (женщины) и масс-старт 15 км (мужчины).

По традиции организаторы готовят зрителям большую развлекательную программу и зоны активности, а также точки продажи сувениров и зоны обогрева. Билеты на соревнования еще не поступили в продажу.





Напомним, что в 2025 году Златоуст уже становился организатором финала Кубка России по биатлону. Состязания прошли с 7 по 9 марта, за три дня их посетили более 26 тысяч зрителей. Общий зачет Кубка России сезона‑2025/2026 выиграли Виктория Сливко (Тюменская область) и Эдуард Латыпов (Республика Башкортостан).