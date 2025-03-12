«Благодаря биатлону Златоуст прогремел на всю страну!» — Олег Решетников

А еще помог городу решить вопросы с благоустройством и обновить инфраструктуру

Как минимум на три дня Златоуст стал биатлонной столицей России. Финальный этап Кубка страны стал большим событием не только для местных жителей, но и всех любителей биатлона в России. Прямые трансляции на федеральном телеканале, лестные оценки экспертов и спортсменов, благодарность болельщиков из разных уголков страны... Все это помогло укрепить позитивный имидж города и региона в целом, а еще значительно обновить инфраструктуру. Об этом и многом другом — в эксклюзивном интервью главы Златоуста Олега Решетникова корреспонденту ИА «Первое областное».

— Олег Юрьевич, многие эксперты, тот же Дмитрий Губерниев, назвали Златоуст «биатлонной столицей России». Это дежурные комплименты от гостей в адрес организаторов или у них есть основания так говорить, как думаете?

— Конечно, приятно слышать от прославленных спортсменов, олимпийских чемпионов, и других авторитетных экспертов такие лестные отзывы о нашем городе и биатлонном центре. Но мне сложно ответить на этот вопрос, потому что мне не с чем сравнивать. А им есть: они уже давно в этом виде спорта, посетили множество соревнований. Скажем, руководитель Союза биатлонистов России Виктор Майгуров еще в первый день Кубка России в Златоусте сказал мне: «Организация турнира у вас очень хорошая. В спортивном календаре у нас много событий подобного уровня. Но биатлонный центр в Златоусте я вижу под номером один!»

— Значит, есть надежда, что подобные соревнования в городе будут проводиться ежегодно?

— Об этом говорить пока рано, но да, шансы на это очень высоки. Во-первых, план мероприятий на новый спортивный сезон будет утверждать и согласовывать Союз биатлонистов России. Кроме того, многое зависит от позиции и желания губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Как вы знаете, он был на наших соревнованиях, они проводились при его поддержке. Глава региона дал высокую оценку организации финала Кубка России. Ну и мы будем рады, если нам вновь доверят провести состязания подобного статуса.

— Это нужно Златоусту прежде всего в имиджевом плане. Вряд ли еще какое событие поможет городу так громко заявить о себе в масштабах страны.

— Да, с этим трудно не согласиться. Тем более что биатлон — один из самых популярных в России видов спорта. Неслучайно трансляции соревнований на федеральном телеканале являются одними из самых рейтинговых. И здесь, в Златоусте, мы видели болельщиков из разных уголков страны — от Калининграда до Сахалина. Они приехали в наш город, познакомились с ним, сложили о нем хорошее мнение. Все это в конечном счете позитивно сказывается на имидже Златоуста и Челябинской области.

— «Работать надо так, чтобы молодежи нравилось здесь жить» — это ваша фраза, которую вы сказали в одном из интервью полгода назад. Она очень применима к прошедшим состязаниям.

— Да, точно! Ведь турнир с участием сильнейших спортсменов страны стал большим и хорошим праздником для наших жителей. За три дня соревнования посетили более 26 тысяч человек! Будет здорово, если много юных ребят изъявят желание заниматься спортом.

Хорошо, что вы вспомнили эту фразу. Это один из главных моих посылов, которые я хотел бы реализовать здесь, в Златоусте. Я понимаю, что важно и нужно молодым ребятам. Они хотят видеть, как город не стоит на месте, а развивается, стремится к лучшему. Такие масштабные мероприятия дают им чувство сопричастности к большому событию. Кроме того, мы серьезно и основательно готовились к проведению соревнований — значительно обновили инфраструктуру, провели работы по благоустройству, ремонту дорог... В конечном итоге на разных уровнях люди приобрели большой и нужный опыт. Их компетенции никуда не делись, они пригодятся им в будущем.

— Спортивный Златоуст ассоциируется прежде всего с такими именами, как Лидия Скобликова и Светлана Ишмуратова, успехами ватерпольной команды «Уралочка». А чем или кем еще он знаменит в первую очередь?

— В нашем городе родились немало известных и титулованных спортсменов. Я бы назвал еще Юрия Викторовича Бородавко — главного тренера сборной России по лыжным гонкам. Он один из самых успешных и авторитетных специалистов в этом виде спорта, подготовил и воспитал целую плеяду титулованных спортсменов. Но при этом остается скромным человеком. Есть еще легендарный шахматист чемпион мира Анатолий Карпов, баскетболист Михаил Михайлов, биатлонистка Наталья Снытина...

— Все, кого вы назвали, уже давно не живут в Златоусте.

— Да, но вряд ли здесь нужно искать какую-то связь. У каждого человека своя судьба, и он выбирает, что ему ближе и лучше для того, чтобы реализовать себя. Но хотел бы заметить, что все наши великие чемпионы не забывают о родном городе, регулярно приезжают в Златоуст, в силу своих мер и возможностей стараются ему чем-то помочь. Многие люди смотрят на них, читают их биографии, а потом ищут Златоуст на карте и говорят друг другу: «В этом городе родился многократный чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов».

— Лидия Скобликова, хоть и живет уже много лет в Москве, не устает повторять и подчеркивать в интервью, что она родилась и выросла в Златоусте.

— Да, именно! Лидия Павловна вообще уникальный человек. Она — наша легенда!

— Светлана Ишмуратова уверяет, что всех своих титулов и регалий добилась за счет характера и бойцовских качеств. Как будто у златоустовцев они особенно ярко выражены.

— Думаю, здесь уместнее говорить про качества уральцев — это люди действительно стального характера: закаленные и волевые. Ну а коль Златоуст находится в центре Урала, то выводы напрашиваются сами собой (улыбается). Но я бы хотел отметить еще вот какую деталь. Есть примеры того, как в нашем городе работали, а еще достигали больших высот в спорте люди, которые не родились в Златоусте. Яркий тому пример — Евгений Серафимович Ловчев. А ведь он выходил на футбольное поле против Пеле и Гарринчи! Он три года работал в Златоусте с футбольной командой, если не ошибаюсь, даже работал на металлургическом заводе.

— Водное поло, биатлон, легкая атлетика... Какие еще соревнования российского уровня Златоуст готов провести прямо сейчас?

— У нас есть сильная школа бокса. Виктор Борисович Фархутдинов сейчас является главным тренером сборной России по боксу, он почетный гражданин Златоуста. Город подготовил целую плеяду талантливых и сильных ребят. Наиболее ярко на международной арене проявили себя призер Олимпийских игр Анастасия Белякова, а также чемпион Европы, пятикратный чемпион России Эдмонд Худоян. Есть хорошая школа и традиции. Думаю, в этом направлении нужно развиваться и дальше.

— А есть место, где проводить турниры по боксу?

— В этом плане есть сложности. В первую очередь нам нужно решить вопрос со спортшколой № 5 по боксу. Ребята занимаются в зале, который мы вынуждены арендовать. Вопрос непростой, требует детальной проработки. Первый замгубернатора Станислав Мошаров такую задачу нам поставил, мы занимаемся этим вопросом. Ищем компромиссы с собственником здания, чтобы базовый спортивный объект перешел в собственность города или области.

— Есть в Златоусте еще какие-то проблемные спортивные объекты? Может быть, стадион «Таганай»? Местные жители жалуются, что он сейчас находится не в самом лучшем состоянии.

— Мы уже третий год ведем там реконструкцию, но работы еще много. Для того чтобы довести его до ума и сделать капитальный ремонт, нужны большие финансовые ресурсы. Мы ими ограничены, пока изыскиваем средства из собственного бюджета.

— Каким вы видите развитие физической культуры и спорта в Златоусте в обозримом будущем? На что, на ваш взгляд, нужно сделать упор?

— У нас есть прямая задача от губернатора — сделать так, чтобы дети были заняты делом, могли заниматься спортом в хороших и комфортных условиях. Поэтому в первую очередь будем работать над развитием массового и детско-юношеского спорта, спортивной инфраструктуры... Да, два года назад благодаря губернатору у нас появился современный биатлонный центр. Это здорово! Но у нас есть и много других видов спорта, причем весьма успешных. Будем стремиться к тому, чтобы они получили новый виток в своем развитии.