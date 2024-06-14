Женский волейбольный клуб «Динамо‑Метар» возглавил Алексей Дешин

Тренер подписал контракт на год

В женском волейбольном клубе Челябинска «Динамо-Метар» продолжаются кадровые перемены. Сегодня руководство клуба заявило о подписании контракта с новым главным тренером. Им стал Алексей Дешин. Накануне в команду приняли новичка Елизавету Диких.

Алексей Дешин был до подписания контракта старшим волейбольным тренером. На повышение он пошел после ухода из ЖВК Александра Кошкина, который возглавил московское «Динамо». Контракт с Дешиным подписан на год.

Накануне в команду приняли первого новичка — диагональную Елизавету Диких. 21-летняя Лиза минувший сезон провела в Омске, в составе которого стала серебряным призером чемпионата России Высшей лиги А.

В это межсезонье женский волейбольный клуб «Динамо-Метар» покинули шесть человек: главный тренер Александр Кошкин, массажист Дмитрий Дриневский, диагональная Анастасия Азанова, капитан команды Ольга Бирюкова, центральная блокирующая Таисия Коновалова и воспитанница челябинской школы волейбола Мария Самойлова.