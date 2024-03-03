Зажигать в золоте — футбольный клуб «Челябинск» начинает борьбу за Первую лигу

Нашей команде осталось сделать один шаг для выхода на новый уровень

Сегодня, 3 марта, стартует новый футбольный сезон для клуба «Челябинск». Наша команда стартует в дивизионе «Золото» Второй лиги А. И перед ней стоят амбициозные задачи. Руководство клуба обозначило, что ставит цель выйти в Первую лигу — второй эшелон чемпионата России, в котором клуб еще никогда ранее не выступал. Рассказываем, почему футбол в Челябинске готов к тому, чтобы выйти на новый уровень своего развития.

«Нас ждет непростой чемпионат. Все 10 команд дивизиона „Золотой“ ставят перед собой задачу выйти в Первую лигу. Мы не исключение. Да, задача сложная, но выполнимая. Радует, что футбол в Челябинске реально становится одним из приоритетных видов спорта. В регионе выстраивается вертикаль развития футбола в целом, начиная с детско-юношеского и заканчивая двумя профессиональными командами», — отметил директор ФК «Челябинск» Константин Арестов на открытой тренировке перед стартом чемпионата во Второй лиге А.

За долгие годы своего развития ФК «Челябинск» впервые всерьез и обоснованно публично говорит о высоких задачах, которые перед собой ставит. Все это напрямую связано с желанием губернатора региона Алексея Текслера создать в областном центре сильный и конкурентоспособный футбольный клуб, способный решать большие задачи. Собственно, для этого и был приглашен на Южный Урал известный футбольный функционер-менеджер топового уровня Сергей Хабаров. Не будем лишний раз напоминать, кто это, здесь мы ранее рассказывали о его биографии.

Команда вышла из отпуска 10 января и все это время готовилась к старту чемпионата в турецком городе Белек. Там клуб провел три учебно-тренировочных сбора, сыграв семь контрольных матчей. Вряд ли результатам команды нужно придавать какое-то значение, но все-таки приятно, что она сыграла достойно с серьезными соперниками, среди которых были и команды Первой лиги.

В период межсезонья в команде произошли большие изменения в составе. Клуб пополнили 10 игроков, столько же ушло. Но очевидно, что ФК «Челябинск» заметно усилился. Ян Казаев, Алексей Померко, Валерий Горбачик — это три игрока, вокруг которых, вероятнее всего, и будет строиться игра команды. Все они с солидным опытом выступлений на топовом уровне. Первые двое и вовсе выступали в клубах Премьер-лиги.

Наверняка будут играть заметную роль в клубе и, возможно, претендовать на попадание в стартовый состав Максим Ширяев, Акмаль Бахтияров, Денис Пушкарев, Денис Покотыло. И это при том, что основной костяк команды был сохранен. В итоге у ФК «Челябинск» набирается по два игрока на каждую позицию.

Вызывает разве что сожаление то, что клуб расстается с местными воспитанниками — теми, кто верой и правдой долго служил команде, помогал ей в развитии и становлении. Часть челябинских футболистов ушли еще летом прошлого года, а этой зимой клуб покинули Сергей Глазков, Кирилл Сараев, Виктор Киселев, Евгений Черкес, Ефим Станиславчук, Никита Зырянов, Алексей Пипо, Владимир Ульяновский… Грустно и печально, что наших ребят в клубе становится все меньше. По сути, из местных воспитанников остался в клубе разве что Виктор Курышев. К слову, нашим его можно назвать тоже весьма условно — родился и вырос капитан команды в Уфе.

Как уже говорилось выше, в дивизионе «Золото» Второй лиги А все команды ставят перед собой амбициозные задачи и будут бороться за выход в Первую лигу. Конкуренция здесь сумасшедшая. И все-таки среди этих 10 команд можно выделить фаворитов. Очевидно, что будут бороться за высокие места «Ротор», «Уфа» и «Краснодар-2». Неплохие по составу игроки собрались в «Велесе» и «Новосибирске». Наверное, чуть меньше шансов быть в топе у «Чайки», «Мурома» и «Родины-2».

Есть такое ощущение, что ФК «Челябинск» всем вышеназванным соперникам как минимум не уступает. И должен будет бороться за тройку призеров. Он может зажечь в «Золоте» и побороться за чемпионство, чтобы напрямую выйти в Первую лигу. Насколько готова команда к выполнению серьезных задач, узнаем уже сегодня. На стадионе «Центральный» челябинцы сыграют со столичной «Родиной-2».

Фото — Роман Хатимов, ФК «Челябинск».

Коллаж — Виталий Визаулин, ИА «Первое областное».