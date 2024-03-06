Матч футбольного клуба «Челябинск» вошел в число самых посещаемых во Второй лиге

Игру на стадионе «Центральный» посетили 3900 зрителей

Домашний матч ФК «Челябинск» с «Родиной-2» вошел в тройку самых посещаемых в первом туре Второй лиги. Игру футболистов на стадионе «Центральный» посетили 3900 зрителей. Такие данные обнародовала пресс-служба Футбольной национальной лиги. По количеству зрителей в стартовом туре весенней части сезона-2023/24 матч в Челябинске уступил лишь поединку в Волгограде.

Игра между ФК «Челябинск» и «Родина-2» (Москва) стала первой после зимнего перерыва и дебютной в дивизионе «Золото» для южноуральской команды. Эти два фактора, по всей видимости, сыграли ключевую роль в том, что поединок собрал на стадионе «Центральный» солидную зрительскую аудиторию.

Кроме того, вероятно, отразилось на посещаемости футбольного матча в Челябинске и то, что руководство клуба заявило о высоких задачах, которые ставит перед командой на весеннюю часть сезона-2023/24.

Поединок с «Родиной-2», прошедший 2 марта, посетило 3900 зрителей. И это второй результат в первом туре во Второй лиге. Абсолютный рекорд принадлежит матчу в Волгограде, где «Ротор» уступил ФК «Уфа» (0:1). Этот поединок посетили 12 166 зрителей.

Тройка лидеров по посещаемости футбольных матчей в 1-м туре Второй лиги выглядит следующим образом:

1. Волгоград. «Ротор» — ФК «Уфа» (0:1) — 12 166 зрителей.

2. Челябинск. ФК «Челябинск» — «Родина-2» (2:1) — 3900 зрителей.

3. Омск. «Иртыш» — «Авангард» (3:1) — 1958 зрителей.

Напомним, что ФК «Челябинск» с победы стартовал в дивизионе «Золото» Второй лиги А. Наша команда выиграла у «Родины-2» со счетом 2:1. Авторами забитых голов у ФК «Челябинск» стали Валерий Горбачик и Акмаль Бахтияров.