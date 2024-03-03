Футболисты «Челябинска» с победы стартовали во Второй лиге А

В дивизионе «Золото» в дебютном матче они выиграли у «Родины-2»

Футбольный клуб «Челябинск» успешно дебютировал в дивизионе «Золото» во Второй лиге А. В стартовом матче весенней части сезона-2023/2024 южноуральцы на своем поле выиграли у «Родины-2» из Москвы. В составе «горожан» голы забили пришедшие в клуб в зимнее межсезонье Валерий Горбачик и Акмаль Бахтияров, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Первый матч после зимних каникул собрал внушительную аудиторию на стадионе «Центральный». Домашний матч ФК «Челябинск» посетили около 3500 зрителей. Футболисты отблагодарили болельщиков победой и достаточно хорошей игрой. На протяжении всего матча они контролировали ход игры, владели территориальным преимуществом.

Уже в дебюте игры хозяева поля обозначили свои намерения играть на победу, взяли мяч под контроль. Однако первый удар в створ ворот нанесли гости, но голкипер Даниил Веселов уверенно ликвидировал угрозу. В первом тайме выходили на ударную позицию у челябинцев Никита Мацхарашвили, Никита Першин и Акмаль Бахтиров, однако мяч не шел в ворота.

За весь первый тайм у «Родины-2» был, пожалуй, лишь один голевой момент. Опасно бил из-за пределов штрафной экс-игрок ФК «Челябинск» Азиз Газиев. Мяч пролет в считанных сантиментрах выше перекладины. У хозяев реальный шанс открыть счет в матче упустил Валерий Горбачик. Полузащитник Алексей Померко выдал ему роскошный разрезающий оборону вертикальный пас. Белорус сблизился с вратарем и пробил, но прямо по центру ворот.

После перерыва вся игра шла на половине поля москвичей. Те уже и не думали огрызаться и проводить контратаки — очень уж мощно начали второй тайм челябинцы. И они были вознаграждены за старания. На 56-й минуте Валерий Горбачик оказался самым расторопным в штрафной соперника и «расстрелял» ворота москвичей — 1:0. А затем Акмаль Бахтияров с пенальти удвоил преимущество. Гости сподобились на гол-престижа, автором забитого мяча стал Глеб Захаров. Но на большее их не хватило.

Футбол. Чемпионат России. Леон — Вторая лига А. Дивизион «Золото». 1 тур.

ФК «Челябинск» — «Родина-2» (Миасс) — 2:1.

Голы: Валерий Горбачик, 56 (1:0), Акмаль Бахтияров, 71 (2:0 — с пен.), Глеб Захаров, 77 (2:1).

2:1 — ФК «Челябинск» одерживает свою первую победу в дивизионе «Золото» Второй лиги А. В следующем матче наша команда сыграет дома 10 марта с липецким «Металлургом» — еще одним дебютантом турнира.