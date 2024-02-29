В Челябинск привезли новый искусственный футбольный газон из Франции

В конце марта его начнут стелить на стадионе «Центральный»

Стадион «Центральный» в Челябинске продолжает благоустраиваться и становиться современным спортивным объектом. На нем уже заменили пластиковые сиденья на двух трибунах, установили новые мачты для освещения. А в конце марта начнут работы по замене искусственного газона. Он будет современный и качественный, французской фирмы-производителя. Корреспондент Первого областного побывал на «Центральном» для того, чтобы запечатлеть, как чудесно преобразился знаковый для города спортивный объект.

Похоже на то, что за футбол в Челябинске взялись всерьез и основательно. По инициативе губернатора ранее был создан Региональный центр по футболу РФС на базе областной футбольной школы. Уже начато строительство уникального объекта — крытого манежа с полноразмерным футбольным полем. Инвестором выступит Уральская горно-металлургическая компания (УГМК), в которую входит Челябинский цинковый завод.

А еще в городе все более четко прорисовываются большие перспективы у профессиональной команды. Глава региона Алексей Текслер летом 2023 года запустил амбициозный проект, главная цель которого — вывести ФК «Челябинск» в Первую лигу — второй эшелон чемпионата России, в котором наша команда ранее никогда не выступала. Точнее, играл в нем в сезоне-2005/2006 челябинский «Спартак» Юрия Первака, но это другая команда, другая история.

Для решения этой задачи был привлечен для работы в Челябинске известный функционер топового уровня. Сергей Хабаров, известный по успешной работе в столичном «Чертаново», начал свою работу на Южном Урале в качестве куратора футбольного клуба, а перед стартом весенней части сезона-2023/2024 получил официальную должность генменеджера ФК «Челябинск».

Спортивные результаты команды пока радуют. Хоть и не без проблем, но клуб сумел выполнить задачу-минимум осенью 2023-го — перешел в дивизион «Золотой» во Второй лиге А. И этой весной планирует выполнить главную задачу — завоевать путевку в Первую лигу. Вчера команда провела открытую тренировку, на которой директор клуба Константин Арестов официально озвучил цель на весеннюю часть сезона-2023/2024. Хотя мог этого и не делать, потому что знающие люди в курсе амбициозных планов главы региона.

Ну а поскольку ФК «Челябинск» стремится пойти на повышение в классе, то должна соответствовать новому уровню и домашняя арена команды. Вчера корреспонденту Первого областного стали известны первые подробности того, как она будет меняться. В лучшую, разумеется, сторону.

Начнем с того, что большую часть осени и всю зиму на стадионе «Центральный» велись ремонтные работы. Теперь южная и восточная трибуны выглядят привлекательно и современно — здесь были заменены пластиковые сиденья. В планах — привести в порядок северную и западную трибуны.

Причем на той же южной трибуне заметны две «проплешины». Оказывается, они нужны для того, чтобы в будущем здесь оборудовать проход в подтрибунные помещения.

Что там будет — еще предстоит обсудить и проработать. Но очевидно, что для болельщиков здесь логично оборудовать зоны питания, магазины для продажи клубной атрибутики и т. п. Наконец-то поход на стадион станет комфортным для зрителей. Во время футбольных матчей в холодную погоду им просто негде было согреться.

А еще 26 марта на стадионе начнут демонтаж искусственного газона. На его месте появится новый современный газон, который был закуплен у французской фирмы-изготовителя. Он, кстати, уже в Челябинске.

«В свое время такие искусственные газоны принято было разделять на так называемые поколения. Сейчас эта практика ушла в прошлое. Но могу сказать совершенно точно: новый газон будет гораздо лучше прежнего по многим техническим параметрам. Он даст возможность командам показывать качественный и зрелищный футбол»,— сообщил корреспонденту Первого областного директор ФК «Челябинск» Константин Арестов.

Завершить все работы и постелить новый газон планируется к 11 мая. А это значит, что два домашних матча ФК «Челябинск» вынужден будет сыграть не на родном поле. По словам Константина Арестова, эти поединки «горожане» сыграют в Миассе на стадионе «Труд».

Напомним, что весенняя часть сезона-2023/2024 стартует для команд Второй лиги А (дивизион «Золото») уже 3 марта. В этот день ФК «Челябинск» сыграет домашний поединок с «Родиной-2» из Москвы. Начало матча — в 15:00.

Возрастное ограничение: 0+