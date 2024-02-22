Сергей Хабаров назначен генменеджером футбольного клуба «Челябинск»

Ранее он работал спортивным директором ФК «Чертаново» (Москва)

В футбольном клубе «Челябинск» ввели новую руководящую должность, назначив генменеджером команды Сергея Хабарова. Он будет отвечать за спортивную стратегию развития клуба. Ранее он занимал должность спортивного директора ФК «Чертаново» из Москвы. Футбольная академия этого клуба подготовила несколько топовых игроков, которые сегодня успешно выступают в российской Премьер-лиге, привлекаются в состав национальной сборной страны, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В футбольном мире Сергей Хабаров — известный и успешный функционер топового уровня. В первую очередь благодаря тому, что на базе академии в московском «Чертаново» выстроил успешно работающую по сей день систему подготовки кадров.

Выпускники академии сегодня играют заметную роль в элитном дивизионе чемпионата России — РПЛ. Среди них и те, кто привлекается в состав национальной сборной: Максим Глушенков, Данил Пруцев, Антон Зиньковский, Сергей Пиняев, Александр Коваленко, Наиль Умяров и другие. Самыми звездными выпускниками академии являются выступавшие за сборную России Игорь Колыванов и Игорь Чугайнов.

Его успешная работа в ФК «Чертаново» привлекла внимание и ряда руководителей клубов Премьер-лиги. Так, в декабре 2021 года ведущие федеральные СМИ писали об интересе к Хабарову со стороны Заремы Салиховой. Жена владельца ФК «Спартак» провела со специалистом переговоры о возможном его назначении на должность спортивного директора клуба. Однако эта информация вскоре не подтвердилась.

Летом 2023 года большие кадровые изменения произошли в ФК «Челябинск». На должность спортивного директора клуба был приглашен Евгений Гаврюк. Главным тренером команды назначен Виталий Панов. Существенно обновился и состав команды. Руководство клуба не афишировало появление в штабе команды Сергея Хабарова. Но именно он, по нашей информации, стал куратором клуба, а инициатором его приглашения в Челябинск был губернатор Алексей Текслер.

Футбольный сезон ФК «Челябинск» открыл домашним матчем во Второй лиге А (группа «Серебро») с пермским «Амкаром» 16 июля. Тогда клубный фотограф запечатлел Сергея Хабарова в подтрибунных помещениях стадиона «Центральный».

На фото Сергей Хабаров: 17 июля, г. Челябинск. Стадион «Центральный». Подтрибунные помещения перед матчем с пермским «Амкаром»

Эти кадры появились на официальной странице клуба в соцсетях. Там же были выложены и фотографии с центральной трибуны стадиона, с которой Сергей Хабаров наблюдал за матчем вместе с губернатором Алексеем Текслером и его заместителем Виктором Маминым.

17 июля, стадион «Центральный». Первый матч сезона-2023/24. ФК «Челябинск» vs «Амкар».



Футбольный клуб «Челябинск» успешно справился (хоть и не без проблем) с поставленной промежуточной задачей на первую часть сезона — вошел в четверку сильнейших команд группы «Серебро» и добился повышения в классе. В весенней части турнира, который стартует в начале марта, наша команда сыграет во Второй лиге А в дивизионе «Золото». Сергей Хабаров получил в клубе официальную должность, став генменеджером команды.

«Сергей Николаевич будет отвечать за спортивную стратегию развития клуба. Надеемся, что его многолетний опыт работы на высшем уровне и богатый багаж знаний помогут нашему клубу в решении поставленных задач», — прокомментировал приход нового специалиста директор ФК «Челябинск» Константин Арестов.

4 ноября, 2023 г. Челябинск. Стадион «Центральный». Матч ФК «Челябинск» vs «Чертаново».



Отметим, что в период межсезонья в клубе произошли серьезные изменения. Команда усилилась рядом опытных игроков. Среди них экс-игрок молодежной сборной России Алексей Померко, а также футболисты, имеющие опыт выступлений в РПЛ и ФНЛ: Валерий Горбачик, Владимир Задирака, Денис Пушкарев, Денис Покотыло и Акмаль Бахтияров.

Сейчас команда проходит учебно-тренировочные сборы в Турции. В городе Белек команда провела ряд контрольных матчей, в которых одержала четыре победы. Очевидно, что команда под руководством Виталия Панова подходит в хорошей форме и игровых сочетаниях к дебюту во Второй лиге А в группе «Золото».