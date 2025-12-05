Определились еще 12 участников Матча звезд КХЛ — 2026. Они стали известны по результатам голосования представителей СМИ. В состав сборной Урала вошел защитник «Трактора» Григорий Дронов. Компанию ему составит также форвард «Металлурга» Роман Канцеров, сообщает пресс-служба КХЛ.
В 2026 году традиционный «Матч звезд» Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) пройдет в обновленном формате. Вместо привычного противостояния двух сборных в турнире примут участие четыре команды. Хозяйкой звездного уик-энда станет сборная KHL Ural Stars, которая будет сформирована из лучших хоккеистов четырех клубов: «Автомобилиста» (Екатеринбург), «Трактора» (Челябинск), «Металлурга» (Магнитогорск) и «Салавата Юлаева» (Уфа).
По результатам голосования представителей СМИ в состав сборной Урала вошли три хоккеиста. Журналисты остановили свой выбор на защитнике «Трактора» Григории Дронове. Среди форвардов наибольшее количество голосов набрали Роман Канцеров («Металлург») и Александр Жаровский («Салават Юлаев»).
Матч звезд КХЛ — 2025. Составы команд по результатам голосования журналистов:
KHL Ural Stars
Защитник: Григорий Дронов («Трактор»).
Нападающие: Александр Жаровский («Салават Юлаев»), Роман Канцеров («Металлург»).
KHL RUS Stars
Защитник: Даниил Пыленков («Динамо» Москва).
Нападающие: Константин Окулов («Авангард»), Андрей Белозеров («Нефтехимик»).
KHL U23 Stars
Защитник: Даниил Орлов («Спартак»).
Нападающие: Михаил Ильин («Северсталь»), Егор Виноградов («Торпедо»).
KHL World Stars
Защитник: Иоаннис Калдис («Северсталь»).
Нападающие: Даниэль Спронг (ЦСКА), Кевин Лабанк («Шанхайские драконы»).
Напомним, что вчера КХЛ объявила имена первых участников Матча звезд — 2026. Составы команд были сформированы по итогам голосования болельщиков. В составе сборной Урала выступят Джошуа Ливо («Трактор») и Владимир Ткачев («Металлург»).
Звездный уик-энд стартует 7 февраля в Екатеринбурге. В первый день болельщики увидят конкурсы мастер-шоу и два полуфинальных матча мини-турнира. На следующий день, 8 февраля, пройдет вторая часть мастер-шоу, игра за третье место и финал.