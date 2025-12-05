Защитник «Трактора» Григорий Дронов примет участие в Матче звезд КХЛ

Он вошел в состав сборной Урала по итогам голосования представителей СМИ

Определились еще 12 участников Матча звезд КХЛ — 2026. Они стали известны по результатам голосования представителей СМИ. В состав сборной Урала вошел защитник «Трактора» Григорий Дронов. Компанию ему составит также форвард «Металлурга» Роман Канцеров, сообщает пресс-служба КХЛ.

В 2026 году традиционный «Матч звезд» Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) пройдет в обновленном формате. Вместо привычного противостояния двух сборных в турнире примут участие четыре команды. Хозяйкой звездного уик-энда станет сборная KHL Ural Stars, которая будет сформирована из лучших хоккеистов четырех клубов: «Автомобилиста» (Екатеринбург), «Трактора» (Челябинск), «Металлурга» (Магнитогорск) и «Салавата Юлаева» (Уфа).

По результатам голосования представителей СМИ в состав сборной Урала вошли три хоккеиста. Журналисты остановили свой выбор на защитнике «Трактора» Григории Дронове. Среди форвардов наибольшее количество голосов набрали Роман Канцеров («Металлург») и Александр Жаровский («Салават Юлаев»).

Матч звезд КХЛ — 2025. Составы команд по результатам голосования журналистов:

KHL Ural Stars

Защитник: Григорий Дронов («Трактор»).

Нападающие: Александр Жаровский («Салават Юлаев»), Роман Канцеров («Металлург»).

KHL RUS Stars

Защитник: Даниил Пыленков («Динамо» Москва).

Нападающие: Константин Окулов («Авангард»), Андрей Белозеров («Нефтехимик»).

KHL U23 Stars

Защитник: Даниил Орлов («Спартак»).

Нападающие: Михаил Ильин («Северсталь»), Егор Виноградов («Торпедо»).

KHL World Stars

Защитник: Иоаннис Калдис («Северсталь»).

Нападающие: Даниэль Спронг (ЦСКА), Кевин Лабанк («Шанхайские драконы»).

Напомним, что вчера КХЛ объявила имена первых участников Матча звезд — 2026. Составы команд были сформированы по итогам голосования болельщиков. В составе сборной Урала выступят Джошуа Ливо («Трактор») и Владимир Ткачев («Металлург»).

Звездный уик-энд стартует 7 февраля в Екатеринбурге. В первый день болельщики увидят конкурсы мастер-шоу и два полуфинальных матча мини-турнира. На следующий день, 8 февраля, пройдет вторая часть мастер-шоу, игра за третье место и финал.