Континентальная хоккейная лига опубликовала имена первых участников Матча звезд — 2026, который пройдет 7—8 февраля в Екатеринбурге. В составы четырех команд вошли по четыре хоккеиста по итогам результатов голосования болельщиков. Среди них оказались и форварды двух южноуральских команд — Джошуа Ливо («Трактор») и Владимир Ткачев («Металлург»), сообщает пресс-служба КХЛ.
Матч звезд КХЛ — 2026 пройдет в новом формате. Игроки будут разбиты на четыре команды. Командой-хозяином звездного уик-энда станет KHL Ural Stars — сборная, составленная из игроков «Автомобилиста», «Трактора», «Металлурга» и «Салавата Юлаева».
Их соперниками будут KHL World Stars, KHL RUS Stars и KHL U23 Stars — игроков для этих сборных выберут из 18 оставшихся команд. В первую войдут легионеры, выступающие в КХЛ, а также белорусские и казахские хоккеисты.
Накануне завершилось голосование болельщиков, по итогам которого были сформированы стартовые составы команд. Позднее свой выбор сделают представители СМИ и Континентальной хоккейной лиги.
Первые участники Матча звезд КХЛ — 2026 по результатам голосования болельщиков:
KHL Ural Stars
Вратарь: Владимир Галкин («Автомобилист») — 3863 голоса;
Защитник: Алексей Василевский («Салават Юлаев») — 3980;
Нападающие: Джошуа Ливо («Трактор») — 3512, Владимир Ткачев («Металлург») — 2940.
KHL RUS Stars
Вратарь: Филипп Долганов («Нефтехимик») — 3507;
Защитник: Дамир Шарипзянов («Авангард») — 2010;
Нападающие: Александр Радулов («Локомотив») — 2070, Данил Аймурзин («Северсталь») — 1906.
KHL U23 Stars
Вратарь: Дмитрий Гамзин (ЦСКА) — 2478;
Защитник: Антон Силаев («Торпедо») — 1347;
Нападающие: Егор Сурин («Локомотив») — 3288, Матвей Короткий* (СКА) — 1870.
KHL World Stars
Вратарь: Зак Фукале («Динамо» Минск) — 7084;
Защитник: Митчелл Миллер («Ак Барс») — 1885;
Нападающие: Сэм Энэс («Динамо» Минск) — 2388, Максим Комтуа («Динамо» Москва) — 1969.
Звездный уик-энд стартует 7 февраля. В первый день болельщики увидят конкурсы мастер-шоу и два полуфинальных матча мини-турнира. На следующий день, 8 февраля, пройдет вторая часть мастер-шоу, игра за третье место и финал.
