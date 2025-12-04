Определились первые участники Матча звезд КХЛ — 2026

По результатам голосования болельщиков за сборную Урала сыграют Джошуа Ливо и Владимир Ткачев

Континентальная хоккейная лига опубликовала имена первых участников Матча звезд — 2026, который пройдет 7—8 февраля в Екатеринбурге. В составы четырех команд вошли по четыре хоккеиста по итогам результатов голосования болельщиков. Среди них оказались и форварды двух южноуральских команд — Джошуа Ливо («Трактор») и Владимир Ткачев («Металлург»), сообщает пресс-служба КХЛ.

Матч звезд КХЛ — 2026 пройдет в новом формате. Игроки будут разбиты на четыре команды. Командой-хозяином звездного уик-энда станет KHL Ural Stars — сборная, составленная из игроков «Автомобилиста», «Трактора», «Металлурга» и «Салавата Юлаева».

Их соперниками будут KHL World Stars, KHL RUS Stars и KHL U23 Stars — игроков для этих сборных выберут из 18 оставшихся команд. В первую войдут легионеры, выступающие в КХЛ, а также белорусские и казахские хоккеисты.

Накануне завершилось голосование болельщиков, по итогам которого были сформированы стартовые составы команд. Позднее свой выбор сделают представители СМИ и Континентальной хоккейной лиги.

Первые участники Матча звезд КХЛ — 2026 по результатам голосования болельщиков:

KHL Ural Stars

Вратарь: Владимир Галкин («Автомобилист») — 3863 голоса;

Защитник: Алексей Василевский («Салават Юлаев») — 3980;

Нападающие: Джошуа Ливо («Трактор») — 3512, Владимир Ткачев («Металлург») — 2940.

KHL RUS Stars

Вратарь: Филипп Долганов («Нефтехимик») — 3507;

Защитник: Дамир Шарипзянов («Авангард») — 2010;

Нападающие: Александр Радулов («Локомотив») — 2070, Данил Аймурзин («Северсталь») — 1906.

KHL U23 Stars

Вратарь: Дмитрий Гамзин (ЦСКА) — 2478;

Защитник: Антон Силаев («Торпедо») — 1347;

Нападающие: Егор Сурин («Локомотив») — 3288, Матвей Короткий* (СКА) — 1870.

KHL World Stars

Вратарь: Зак Фукале («Динамо» Минск) — 7084;

Защитник: Митчелл Миллер («Ак Барс») — 1885;

Нападающие: Сэм Энэс («Динамо» Минск) — 2388, Максим Комтуа («Динамо» Москва) — 1969.

Звездный уик-энд стартует 7 февраля. В первый день болельщики увидят конкурсы мастер-шоу и два полуфинальных матча мини-турнира. На следующий день, 8 февраля, пройдет вторая часть мастер-шоу, игра за третье место и финал.

Возрастное ограничение: 0+