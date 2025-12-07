«Трактор» с разгромным счетом 4:8 проиграл московскому «Динамо» в Челябинске

Это самое крупное поражение «черно-белых» в текущем чемпионате КХЛ

Хоккеисты челябинского «Трактора» потерпели унизительное домашнее поражение, уступив на своем льду с разгромным счетом московскому «Динамо» — 4:8. Южноуральцы безобразно сыграли в защите, позволив сопернику забивать шайбы на любой вкус. У столичного клуба 6 результативных баллов набрал форвард Никита Гусев, он преодолел рубеж в 600 набранных очков в КХЛ, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Это был заключительный матч для команд перед 10-дневной паузой в чемпионате в связи с проведением Кубка Первого канала. И в большей степени важно было отправиться на перерыв с хорошим настроением хоккеистам «Трактора». После двух разгромных побед над «Драконами» и «Сочи», челябинцы потерпели три поражения подряд. Что касается «Динамо», то москвичи выправили свое турнирное положение после пяти побед кряду.

Кстати, любопытно, что наставниками команд сегодняшнего матча были Рафаэль Рише и Вячеслав Козлов. Оба специалиста исполняют обязанности главного тренера. От этой приставки, судя по всему, наставник «бело-голубых» скоро избавится. Под его руководством столичное «Динамо» одержало шестую победу подряд.

В первом периоде «Трактор» безобразно сыграл в обороне, а «Динамо» показало удивительно хорошую реализацию голевых моментов. Уже на 37-й секунде гости открыли счет в матче. Джордан Уил на скорости ворвался в зону соперника, сблизился с вратарем и с неудобной руки нанес бросок под перекладину — 0:1.

У «Трактора» в атаке мало что получалось, возникли проблемы со входом в зону соперника. А тут еще не вовремя удался Михаил Григоренко. «Динамовцы» классно разыграли большинство: все тот же Уил нанес бросок с центра ползоны, а Максим Комтуа на добивании с «пятака» отправил шайбу в ворота.

Лишь к середине периода хоккеисты «Трактор» наконец-таки провели хорошую позиционную атаку и пытались буквально завезти шайбу в ворота вместе с голкипером Максимом Моторыгиным. Не вышло. Зато пару минут спустя добились своего: Джордан Гросс сильно прострелил, а Михаил Горюнов-Рольгизер удачно подставил клюшку под его бросок — 1:2.

Впрочем, гости быстро вернули себе преимущество в две шайбы. Классный бросок в касание нанес Артем Швец-Роговой. Произошло это при отложенном штрафе «черно-белых». Ну а под занавес периода «бело-голубые» довели счет до крупного — Антон Слепышев убежал «1 в 0» и переиграл голкипера «черно-белых». 1:4 — итог первой 20-минутки.

Второй период «Трактор» начал с голкипером Дмитрием Лозебниковым. Тренерский штаб «черно-белых» решил поберечь психику молодого Савелия Шерстнева. Вот только толку от этого было мало. На льду продолжала доминировать «бело-голубая» дружина. Хоккеисты «Динамо» плели кружева атак в зоне соперника, красиво разыгрывали шайбу.

Сначала в перекладину после прохода с правого края попал Артем Ильенко, затем с той же позиции попал в цель Егор Римашевский. Форвард «Динамо» классно бросил из-под защитника — шайба пролетела между ног Логана Дэя и юркнула в ворота. А к середине матча гости сделали счет 6:1. Джордан Уил бросал в упор после передачи с фланга. В конце периода седьмую шайбу в ворота «черно-белых» забил Никита Гусев.

Смотреть на «Трактор» было мучительно больно. Ладно, если бы команда огрызалась и показывала хотя бы какую-то контригру. Но этого не было и в помине! И гол «черно-белые» забросили не без доли везения. Шайба после броска Александра Рыкова летела мимо ворот, но попала в Даниила Пыленкова и от него залетела в цель.

В третьем периоде челябинцы еще подлили масла в огонь, испортив окончательно впечатление от своей игры. «Черно-белые» стали много удаляться. А еще получил дисциплинарный штраф Сергей Телегин за удар соперника клюшкой. «Динамовцы» забили восьмую шайбу, а Никита Гусев набрал уже 6-е очко в матче. В концовке хоккеисты «Трактора» подсластили пилюлю, забросив две шайбы.





Хоккей. Сезон-2025/2026. Чемпионат КХЛ. 7 декабря. «Трактор» (Челябинск) — «Динамо» (Москва) — 4:8 (1:4, 1:3, 2:1).

Шайбы забросили:

0:1 — Джордан Уил (Никита Гусев, Даниил Пыленков), 00:37 (5×5).

0:2 — Максим Комтуа (Джордан Уил, Никита Гусев), 07:12 (5×4).

1:2 — Михаил Горюнов-Рольгизер (Джордан Гросс, Василий Глотов), 15:09 (5×5).

1:3 — Артем Швец-Роговой (Антон Слепышев, Никита Гусев), 17:12 (6×5).

1:4 — Антон Слепышев (Артем Швец-Роговой, Максим Комтуа), 19:53 (5×5).

1:5 — Егор Римашевский (Артем Ильенко, Игорь Ожиганов), 26:24 (5×5).

1:6 — Джордан Уил (Дилан Сикьюра, Никита Гусев), 29:43 (5×5).

2:6 — Александр Рыков (Андрей Прибыльский, Арсений Коромыслов), 33:09 (5×5).

2:7 — Никита Гусев (Дилан Сикьюра), 36:42 (5×5).

2:8 — Никита Гусев (Джордан Уил, Дилан Сикьюра), 42:41 (5×4).

3:8 — Егор Коршков (Василий Глотов, Джордан Гросс), 54:38 (5×4).

4:8 — Егор Коршков (Джошуа Ливо), 59:58 (5×4).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Никита Гусев («Динамо»)

Преодолел рубеж в 600 набранных очков в КХЛ. Сегодня набрал 6 (2+4) баллов, повторив рекорд результативности игрока в одном матче.

Джордан Уил («Динамо»)

Еще один из главных героев матча. Набрал 4 (2+2) очка, а мог и больше.

Максим Комтуа («Динамо»)

Забил сам, ассистировал партнеру. А еще заработал на себе дисциплинарное удаление Сергея Телегина.

КХЛ уходит на 10-дневную паузу. Следующий матч «Трактор» также сыграет на своем льду — 19 декабря в Челябинск пожалует лидер Лиги магнитогорский «Металлург».

Фото: пресс-служба ХК «Трактор» (Челябинск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).