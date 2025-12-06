Хоккейный клуб «Трактор» прервал победную серию в матчах с ЦСКА

Челябинцы уступили армейцам на своем льду со счетом 2:3

Хоккеисты челябинского «Трактора» прервали свою четырехматчевую победную серию в матчах с ЦСКА. Южноуральцы в равной игре уступили армейцам на своем льду со счетом 2:3. «Черно-белым» не помог и дубль капитана команды Александра Кадейкина, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

У обеих команд дела складываются не лучшим образом в текущем чемпионате КХЛ. «Черно-белые» пока в поиске своей игры, а армейцы и вовсе пока вне зоны плей-офф на «Западе». Кому-то из соперников должна была улыбнуться удача. Победу одержали-таки хоккеисты ЦСКА, но она не помогла им вернуться в восьмерку сильнейших на «Западе».

В составе «Трактора» дебютировал голкипер Дмитрий Лобезников. Забегая вперед скажем, что он провел матч достойно: в пропущенных шайбах не виноват, несколько раз спасал команду. И это хороший знак для «черно-белых», вратарская линия которых не соответствует высоким задачам на сезон.

Начали «черно-белые» здорово и уже в дебюте открыли счет в матче. Красивую шайбу забросил Джошуа Ливо. Но тренерский штаб ЦСКА взял видеозапрос — судьи долго совещались и просматривали «кино», увидев-таки офсайд мгновением ранее. Впрочем, «черно-белые» добились своего, когда через пару минут Александр Кадейкин в быстром отрыве заставил соперника капитулировать — 1:0!

На старте второго периода капитана «Трактора» удалили за выброс шайбы. Соперник тут же реализовал большинство благодаря удачному отскоку от борта и точному броску Николая Коваленко с острого угла. Через полторы минуты армейцы уже вышли вперед, наказав за ошибку Джордана Гросса. Быструю атаку гостей завершил Павел Карнаухов.

Александр Кадейкин исправил свою оплошность, сравняв счет еще во втором периоде. Но снова стал виновником пропущенной шайбы, когда был удален на две минуты. Армейцы во второй раз реализовали большинство в тот момент, когда капитан «Трактора» находился в штрафном боксе.

У челябинцев было много времени на то, чтобы исправить ситуацию и выровнять положение. И голевых моментов для этого было предостаточно (чего стоит выход «1 в 0» Джошуа Ливо!), однако гости удержали победный счет.

«Как и в прошлых трех матчах, мы перебросали соперника, у нас было больше моментов. Но все не всегда заканчивается в нашу пользу, что расстраивает. При этом наша команда много хорошего делает на льду, но есть определенные моменты, когда случается спад. Именно ими соперник и пользуется», — отметил после матча и. о. главного тренера ХК «Трактор» Рафаэль Рише.

Хоккей. Сезон-2025/2026. Чемпионат КХЛ. 5 декабря. «Трактор» (Челябинск) — ЦСКА (Москва) — 2:3 (1:0, 1:2, 0:1)

Шайбы забросили:

1:0 — Александр Кадейкин (Арсений Коромыслов), 16:34 (5×5).

1:1 — Николай Коваленко (Иван Дроздов, Никита Нестеров), 21:52 (5×4).

1:2 — Павел Карнаухов (Алексей Чуркин, Иван Дроздов), 23:30 (5×5).

2:2 — Александр Кадейкин (Арсений Коромыслов, Егор Коршков), 29:14 (5×5)

2:3 — Прохор Полтапов (Джереми Рой, Максим Соркин), 41:41 (5×4).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Александр Кадейкин («Трактор»)

Оформил «дубль», был лидером команды на льду. Но стал и виновником двух пропущенных шайб — соперник наказал капитана «черно-белых» за удаления.

Иван Дроздов (ЦСКА)

Сделал две результативные передачи, они во многом помогли армейцам одержать победу.

Арсений Коромыслов («Трактор»)

Проявил себя как в защите, так и атаке. Набрал 2 (0+2) очка за матч. Когда такое было?!

«Трактор» потерпел третье поражение подряд и прервал серию из четырех победных матчей над столичным ЦСКА. Впереди у челябинцев еще один домашний матч с московским клубом — 7 декабря «черно-белые» сыграют с «Динамо».

Фото: пресс-служба ХК «Трактор» (Челябинск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).