Болельщики челябинского «Трактора» освистали игру команды в матче с «Динамо»

Уже в середине поединка большая часть зрителей покинула арену

Хоккейный клуб «Трактор» сыграл худший матч сезона, уступив на своем льду московскому «Динамо» со счетом 4:8. Шесть шайб в свои ворота челябинцы пропустили уже к 30-й минуте встречи. Такой результат вызвал массовый уход болельщиков с трибун во втором периоде, а по окончании игры оставшиеся зрители проводили свою команду свистом и гулом неодобрения, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

«Трактор» плохо начал матч, еще в первом периоде пропустив четыре шайбы, одну из них уже на 37-й секунде. Тренерский штаб «черно-белых» заменил в перерыве Савелия Шерстнева на Дмитрия Лозебникова. Но и другой голкипер челябинского клуба не помог команде избежать разгромного поражения.

К 30-й минуте «бело-голубые» вели в счете 6:1. Терпение болельщиков «Трактора» лопнуло: сотни зрителей стали покидать арену. Оставшаяся часть аудитории по ходу второго и третьего периодов регулярно встречала действия хоккеистов «черно-белых» неодобрительным гулом и свистом. Впрочем, немалая часть зрителей продолжали поддерживать команду и остались на своих местах до конца матча.

«Трактор» потерпел четвертое поражение подряд, «Динамо» продлило серию побед до шести матчей. КХЛ ушла на непродолжительную паузу из-за проведения Кубка Первого канала.