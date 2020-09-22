Южноуральские школьники стали чемпионами России по мини-футболу

Соревнования проходили в Подмосковном Щелково.

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Команда школьников из Южноуральска Челябинской области завоевала победу на Всероссийском финале по мини-футболу, прошедшем в Подмосковном Щелково, обыграв сверстников из Владивостока, Дагестана и Санкт-Петербурга. Юные южноуральцы получили награды из рук министра спорта Российской Федерации Олега Матыцина и старшего тренера мужской национальной сборной России по мини-футболу Сергея Скоровича. Подробнее рассказали в пресс-службе министерства образования и науки Челябинской области.

За первое место проекта «Мини-футбол — в школу» соревновались 32 команды из разных уголков России. Из Челябинской области в Щелково прибыли две команды: из Южноуральска — команда «Мотор-ЮИК» из СОШ № 4 в возрасте от 13 до 14 лет и 11- и 12-летние школьники из СОШ № 4 села Долгодеревенское. Однако на всех трёх этапах — групповом, полуфинальном и финальном — соперников обыграли юные спортсмены из Южноуральска.

«Ждали Всероссийский финал с марта. Мы не останавливались, продолжали тренироваться. С командной проделали по-настоящему долгий путь — в 2021 году мы уже как десять лет тренируемся и играем вместе. В проекте „Мини-футбол — в школу“ мы уже принимали участие, но до финала смогли дойти в первый раз. Здорово, что существуют такие соревнования, где ребята, школьники, могут помериться силами со своими сверстниками»,— рассказал тренер «Мотор-ЮТК» Андрей Латышев.

Отметим, школьники из Челябинской области побеждают на Всероссийском финале уже не в первый раз: 2019 году чемпионами России по мини-футболу стали воспитанники СОШ № 108 Челябинска.