«CameloT Sound» разыграет укулеле среди подписчиков своей группы

Компания предлагает записать видео на текст своего гимна.

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«CameloT Sound» занимается обучением детей игре на миниатюрной гитаре с четырьмя струнами — укулеле. Преподаватели поясняют, что этот инструмент поможет ребенку многосторонне развиться, а также привьет ему любовь к музыке. Кроме того, он достаточно прост в обращении, а его струны долговечны.

Для подписчиков своей группы «CameloT Sound» запустил конкурс, главным призом в котором станет этот музыкальный инструмент.

«Внимание! Внимание! „CameloT Sound“ объявляет о начале нового конкурса! Никаких возрастных ограничений! Напиши музыку на текст гимна „CameloT Sound“, запиши исполнение на видео и присылай в нашу группу https://vk.com/camelotsound. Главный приз укулеле! Подведение итогов пройдет 14 октября 2020»,— сообщают организаторы.

1 куплет

Жил-был на свете рыцарь,

О подвигах мечтал,

И встретил он провидца,

А тот ему сказал:

«Ты хочешь стать героем

В свои 7 лет, мой сир?

Тебе секрет открою,

А с ним — и целый мир».

Припев:

Чудесная на свете

Есть школа «Камелот»,

Там приключения встретишь

И выучишь 7 нот,

Приручишь укулеле — Гавайский инструмент!

И по дороге к цели

Друзей найдешь в момент.

2 куплет

Тут подошла принцесса,

Прекрасна, как цветок,

В своем счастливом детстве,

И говорит: «Денёк

Такой чудесный! Может,

И я смогу пойти?

Я петь мечтаю. Сложно

Нам замок тот найти?»

3 куплет

Короткий путь провидец

Ребятам показал,

Улыбчивый учитель

Их в школу записал.

И дети с ним за руку

В мир музыки вошли,

В науке дивных звуков

Они себя нашли.

Кроме того у нас заработал сайт, на котором есть информация и возможность записаться на уроки по укулеле: camelotsound.ru

Компания CameloT на рынке услуг дополнительного образования уже 15 лет. В этом году был запущен новый проект «CameloT Sound».