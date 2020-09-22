«CameloT Sound» занимается обучением детей игре на миниатюрной гитаре с четырьмя струнами — укулеле. Преподаватели поясняют, что этот инструмент поможет ребенку многосторонне развиться, а также привьет ему любовь к музыке. Кроме того, он достаточно прост в обращении, а его струны долговечны.
Для подписчиков своей группы «CameloT Sound» запустил конкурс, главным призом в котором станет этот музыкальный инструмент.
«Внимание! Внимание! „CameloT Sound“ объявляет о начале нового конкурса! Никаких возрастных ограничений! Напиши музыку на текст гимна „CameloT Sound“, запиши исполнение на видео и присылай в нашу группу https://vk.com/camelotsound. Главный приз укулеле! Подведение итогов пройдет 14 октября 2020»,— сообщают организаторы.
1 куплет
Жил-был на свете рыцарь,
О подвигах мечтал,
И встретил он провидца,
А тот ему сказал:
«Ты хочешь стать героем
В свои 7 лет, мой сир?
Тебе секрет открою,
А с ним — и целый мир».
Припев:
Чудесная на свете
Есть школа «Камелот»,
Там приключения встретишь
И выучишь 7 нот,
Приручишь укулеле — Гавайский инструмент!
И по дороге к цели
Друзей найдешь в момент.
2 куплет
Тут подошла принцесса,
Прекрасна, как цветок,
В своем счастливом детстве,
И говорит: «Денёк
Такой чудесный! Может,
И я смогу пойти?
Я петь мечтаю. Сложно
Нам замок тот найти?»
3 куплет
Короткий путь провидец
Ребятам показал,
Улыбчивый учитель
Их в школу записал.
И дети с ним за руку
В мир музыки вошли,
В науке дивных звуков
Они себя нашли.
Кроме того у нас заработал сайт, на котором есть информация и возможность записаться на уроки по укулеле: camelotsound.ru
Компания CameloT на рынке услуг дополнительного образования уже 15 лет. В этом году был запущен новый проект «CameloT Sound».