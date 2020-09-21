Челябинская школьница с диагнозом COVID-19 ходила на уроки с симптомами заболевания

Ее класс продолжает очное обучение.

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В Челябинске родители учеников одной из школ бьют тревогу из-за заражения одноклассницы их детей COVID-19. С информацией о том, что одна из учениц шестых классов филиала школы № 28 посещала образовательное учреждение с симптомами заболевания, родители обратились в редакцию сайта «Первый областной».

«В классе, где учится мой сын, заболела коронавирусом девочка. У нее болеет вся семья, но она продолжала ходить в школу с симптомами заболевания. Класс не закрыли на карантин, детям не сделали тесты. Все, что сделали — обработали школьные туалеты», — рассказал сайту «Первый областной» отец одного из учеников Вячеслав.

Данные о том, что одна из учениц шестого класса филиала школы № 28 заражена, подтвердили в Роспотребнадзоре. Утром 10 сентября ребенка не допустили до занятий, поскольку у нее поднялась температура.

«18 сентября поступила информация о том, что у ребенка подтвержденный диагноз. Было выдано предписание и проведены все мероприятия. Поскольку девочка была в школе 10 числа, а тестирование необходимо проводить через 10 дней после контакта, сегодня или завтра они будут проведены. Но не всему классу: тестирование проведут у преподавателей, а также у детей, которые близко с ней контактировали», — прокомментировала ситуацию для сайта «Первый областной» заместитель руководителя регионального Роспотребнадзора Светлана Лучинина.

Кроме того, была проведена дезинфекция помещения, где располагался данный шестой класс, а также места общего пользования в школе.

Напомним, что на данный момент в Челябинской области по предписанию Роспотребнадзора на карантин закрыт только один класс.