ФК «Челябинск» всухую разгромил «Крылья Советов 2»

Игра закончилась со счётом 6:0 в пользу южноуральской команды.

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Футбольный клуб «Челябинск» с разгромным счётом одолел самарские «Крылья Советов 2». Игра, проходившая на домашнем стадионе «Центральный», завершилась со счётом 6:0 в пользу южноуральцев.



В первом тайме в ворота самарцев влетело сразу четыре безответных мяча. Отличились Марат Шайморданов, Егор Дорохов и Игорь Беляков, который оформил дубль. Вторая половина игры ознаменовалась ещё двумя голами в ворота «Крыльев Советов 2», их забили Денис Урывков и Павел Крыжевских.

Отметим, что последний матч до этого «Челябинск» проводил на выезде, против ФК «Тюмень». Та игра состоялась 20 сентября и закончилась минимальным поражением южноуральцев со счётом 0:1. Следующую встречу челябинские футболисты проведут в гостях. 13 октября «Челябинск» сыграет с командой «Зенит-Ижевск».