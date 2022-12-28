Волейбольный клуб «Динамо-Метар» завершил год в шестерке сильнейших Суперлиги

Челябинская команда выиграла на своей площадке у «Тулицы» в трех сетах

Сегодня, 28 декабря, в чемпионате женской волейбольной Суперлиги были сыграны последние матчи первого круга турнира. Челябинский клуб «Динамо-Метар» завершил год победой над «Тулицей». На своей площадке подопечные Александра Кошкина выиграли со счетом 3:0 и упрочили свое положение в турнирной таблице на 6-м месте, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Матч с соперницами из Тулы имел важное значение для челябинской команды. «Тулица» является соседом по турнирной таблице и в случае победы могла обойти «Динамо-Метар». Кроме того, игра для обеих команд завершала первый круг чемпионата, а также была последней в уходящем 2022-м году.

Челябинки провели игру на высоком уровне, переиграв соперника практически во всех компонентах игры. Особенно здорово хозяйки площадки действовали на блоке и задней линии. В первом случае, как и прежде, солировала Дарья Малыгина. Во втором — безупречный поединок провела Кристина Лавнова.

В первых двух партиях борьбы не получилось. «Динамо-Метар» контролировал ход игры и уверенно взял верх со счетом 25:19 и 25:17. А вот в третьем сете гости сумели оказать сопротивление. Тульская команда вела в счете, имела шанс склонить чашу весов в свою пользу. Однако в решающий момент здорово проявили себя лидеры южноуральского клуба. 25:20 в сете и 3-0 по партиям в пользу «Динамо-Метар»!

Волейбол. Чемпионат России среди женских команд. Суперлига. 13-й тур.

«Динамо-Метар» (Челябинск) — «Тулица» (Тульская область) — 3:0 (25:19, 25:17, 25:20).

Наша команда провела последний поединок в уходящем году и завершила первый круг турнира на 6-м месте. Для попадания в плей-офф по итогам регулярного чемпионата нужно попадать в восьмерку сильнейших.

В следующем матче челябинки сыграют на своей площадке 8 января против саратовского «Протона».