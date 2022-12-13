«У нас нет игроков уровня Месси или Роналду» — главный тренер ВК «Динамо-Метар»

Наставник челябинской волейбольной команды Александр Кошкин подводит итоги первой половины чемпионата Суперлиги

Женский волейбольный клуб «Динамо-Метар» накануне справил свой 50-летний юбилей. Челябинская команда уже давно является одним из старожилов Суперлиги, трижды завоевывала Кубок России. Но именно в этом году переживает один из лучших сезонов в своей истории: впервые за долгие годы к команде небывалый интерес у болельщиков, домашние матчи проходят с аншлагом, а игра и результаты челябинок радуют глаз. Во многом эти успехи связаны с фигурой главного тренера клуба Александра Кошкина. В интервью «Первому областному» он объясняет, с чем связаны перемены в игре команды и какой результат в текущем сезоне посчитает для себя удовлетворительным.

«Поражение от „Протона“ нас приземлило»

— Александр Юрьевич, перед стартом сезона вы попросили болельщиков запастись терпением. Мол, команда сильно обновилась, ей нужно сыграться и не ждите от нее на первых порах хорошей игры и результатов. Выходит, ошибались?

— Нет, позади только 11 матчей, впереди еще половина чемпионата, рано делать категоричные выводы. Я считаю, что мы победили в тех матчах, в которых должны были это делать. Хорошую службу нам сыграла первая игра, в которой мы проиграли в Саратове «Протону». Та неудача нас подхлестнула, «приземлила» и заставила пересмотреть свое отношение к играм и тренировкам. То есть стали серьезней относиться к самим себе. В этом плане помог домашний поединок с «Ленинградкой». Мы его выиграли и поверили в себя. В этот раз календарь игр чемпионата получился для нас более щадящим.

— Что вы имеете в виду?

— В прошлом сезоне мы начали турнир матчами с пятью топовыми командами. Влетели им по 0:3. И пусть девочки понимали, что мы уступили сильным соперникам, все равно психологически надломились. Сложно подниматься из подвала турнирной таблицы. Этот неудачный старт задал тон всему сезону. Лишь к концу чемпионата удалось выправить ситуацию и финишировать в итоге на 9-м месте. Сейчас у нас впереди второй круг. Уверен, что он будет непростой. Соперники будут настраиваться на нас серьезным образом, потому что знают, чего от нас ожидать.

— Никогда не понимал, почему к волейболу применительно выражение «сыгранность». Кажется, к футболу, хоккею или баскетболу это больше относится. Как можно наиграть связи девушкам в игре на блоке или приеме?

— Интересный вопрос. Сыгранность и понимание друг друга на площадке нужна любому командному виду спорта. Да, возможно, на блоке или подаче она выражается в меньшей степени, в этих компонентах игры большее значение имеет мастерство и опыт игрока. Но волейбол очень сложный в техническом плане вид спорта. Девушки в процессе игры просчитывают множество комбинаций и должны предугадывать маневр друг друга.

На приеме и в атаках первого и второго темпов участвуют все девушки на площадке. Кроме того, сложно определить, как поведет себя игрок в стрессовой ситуации. Есть такие, которые тащат на себе весь сет, а при равном счете подводят команду, допускают простые ошибки. И, наоборот, раскрываются, когда решается исход партии. Нужно время не только тренеру, но и спортсменкам, чтобы понять, кто и на что способен в критический для команды момент.

— Часто ли в тренерской карьере приходилось сталкиваться с ситуацией, когда не можете не поставить игрока в стартовый состав, потому что у него: а) высокая зарплата, б) опыт и возраст, в) титулы и регалии. На чемпионате мира по футболу тренера португальцев нещадно критиковали за то, что он оставил в запасе Криштиану Роналду...

— У нас в клубе нет игроков по своему влиянию и мастерству уровня Роналду или Месси (смеется). Но убежден, что в футболе и волейболе играют не имена и зарплаты, а люди. Если спортсменка работает на тренировках, показывает себя с лучшей стороны — тогда она получает шанс в игре. Да, есть некоторые индивидуумы, которые могут выйти на площадку с нуля и выдать суперматч, но это, скорее, исключение из правил.

Сейчас в командах Суперлиги выступает много молодых игроков. Поэтому очень важная роль отводится опытным игрокам. Каким образом? Молодежь в основной своей массе не может на протяжении всего матча выдавать свой максимум, поддерживать его длительное время. Их зачастую не хватает на всю партию. А опытные игроки привыкли к этому, они не снижают требования к себе и могут провести всю игру на одном уровне. Это очень важно.

«Запасные игроки не дают расслабиться лидерам команды»

— Между тем редко выходит на площадку опытная Ирина Сорокина. С трудом могу представить те чувства, которые она может испытывать.

— Да, у нее не так много игровой практики. А у меня есть еще молодые Аня Багрянцева и Варя Осыченко. Конечно, они тоже переживают, что не получают своего шанса проявить себя. Они хотят играть, а у меня нет возможности их выпустить на площадку. Что касается Ирины Сорокиной... Представьте ситуацию, если я ее буду выпускать в старте. И тогда мне придется усадить на скамейку Ольгу Ефимову, капитана команды! А разве она не заслужила своей игрой проводить много времени на площадке?

В игровых видах спорта от конкуренции за место в составе никуда не денешься. Нужно ежедневно работать над собой на тренировках, доказывать своим отношением к делу, что ты нужен команде. Но это ведь здорово! Даже те девочки, которые пока не проходят в стартовый состав, приносят пользу коллективу. Они не дают расслабиться тем, кто в «основе». И я уверен, что они помогут клубу во второй половине чемпионата.

— Наверное, у каждого тренера есть свои любимчики. И другие спортсменки могут видеть или чувствовать это.

— Не нравится мне это слово — «любимчики». Но знаю точно, что ни один тренер не будет ставить на матч игрока, в котором не уверен. Он же не враг себе, правильно? Результат и игра команды стоят на первом месте.

— Обращает внимание то, что, например, Мария Самойлова следует за вами по пятам: Красноярск — Сахалин — Челябинск...

— Да, и ей больше всего от меня достается (улыбается), к ней, возможно, завышенные требования предъявляю, потому что знаю, на что она способна. Понимаете, это нормальная практика, когда тренер при переходе в другой клуб ориентируется на тех исполнителей, в человеческих и игровых качествах которых он уверен. Те же Елена Ткачева и Дарья Малыгина со мной играли в «Сахалине». Я знаю их сильные и слабые стороны.

«Женский волейбол интересней, чем мужской»

— В чем же вы видите основные причины успешного старта команды?

— Главная — хорошая и грамотная селекция в межсезонье. Причем в клуб пришли и девушки с духом победителя. Ольга Бирюкова, Дарья Малыгина, Ангелина Сперскайте выигрывали с командами Москвы и Казани чемпионаты и Кубки страны. Они хорошо влились в коллектив, раскрыли себя и местные девочки.

— Новобранцы в своих интервью подчеркивали, что согласились на переезд в Челябинск из-за фигуры главного тренера. Мол, им комфортно и приятно работать под вашим руководством.

— Я думаю, они просто политкорректны в своих высказываниях. Каждый игрок, когда приходит в новую команду, хорошо о ней отзывается.

— Да, но одно дело услышать это раз или два. В данном случае можно говорить о системе.

— Конечно, мне приятно, что они лестно обо мне отзываются. Но я стараюсь не обращать на это внимания. Я буду больше рад, если девушки будут расти в профессиональном плане, прогрессировать и своей игрой доказывать, что они нужны мне и команде.

— У вас и хорошая пресса. В СМИ о вас неплохо отзываются и часто говорят про ваш возраст.

— Журналисты почему-то часто акцентируют свое внимание на моем возрасте. Да, получается, что я самый молодой главный тренер Суперлиги. И что из этого? Я еще пять лет назад им был, когда возглавлял «Енисей».

— Между тем в одном из интервью вы признались, что не воспринимали серьезно женский волейбол. Хотя 10 лет назад уровень его развития был высокий.

— Думаю, у него тогда даже выше уровень был. В чемпионате России выступали сильные легионеры, играли звезды мирового уровня — Екатерина Гамова, Любовь Соколова, Татьяна Кошелева... Дело в том, что я еще десять лет назад просто не знал, что из себя представляет женский волейбол, не соприкасался с ним. А потом пришел в женскую команду «Енисей», года два ушло на адаптацию. Теперь смотрю и вижу: он интереснее, чем мужской! Эмоциональный и непредсказуемый. В игре можешь вести 21:14 — и в конечном счете проиграть сет. Ситуация на площадке меняется очень быстро, и порой не всегда успеваешь реагировать на эти события, сложно их предугадать.

— Раньше были явные лидеры в Суперлиге, теперь уровень команд выровнялся. Согласны?

— Пожалуй, это связано с тем, что не хватает игроков на все команды. Разве что у московского «Динамо» очень мощный и сбалансированный состав. Этот клуб вне конкуренции. А в чемпионате любая команда может преподнести сюрприз и выиграть у любого соперника.

— Складывается впечатление, что «Динамо-Метар» может финишировать в тройке, а может и не попасть в плей-офф. И любой из этих исходов не станет неожиданным.

— Возможно. Думаю, с 4-го по 13-е места будет очень жаркая борьба.

— А вы с командой о медалях не думаете?

— Нет, у нас первоначальная задача стояла — выход в плей-офф. Поэтому все мысли связаны с тем, как ее выполнить. Конечно, можем и выше в турнирной таблице забраться, но никаких разговоров внутри команды о медалях не ведем.

«Приехал в Челябинск работать, а не окрестности изучать»

— Между тем в вашем активе уже есть бронза чемпионата России. И тот успех с «Енисеем» воспринимался как большая сенсация.

— Да, и это тот случай, когда череда удачных матчей помогла девушкам обрести психологическую уверенность. На эмоциональном подъеме удалось успешно выступить. Тот сезон вообще был дебютным для меня в качестве главного тренера клуба Суперлиги. Руководство клуба назначило меня в январе и не скрывало, что доверяют мне команду ненадолго — до тех пор, пока не найдут достойную кандидатуру. Но так получилось, что выдали серию из семи матчей без поражений. Поэтому меня решили оставить. Если не ошибаюсь, мы тогда шли на 7—8-м месте. И почувствовали, что способны на большее.

— Затем неудачное выступление в еврокубках и вас попросили уйти. Обида на руководство клуба осталась?

— Давно уже это было, обида прошла. Не скрою, на тот момент, скажем так, неприятно на душе было. Но я все равно благодарен Красноярску, именно там началось мое становление как тренера. Столько времени прошло, а всегда с радостью туда приезжаю. И болельщики «Енисея» поддерживают, до сих пор пишут сообщения со словами поддержки, желают удачи в работе.

— А еще запомнилась ваша фраза: «После Сахалина мне уже ничего не страшно».

— Она относилась не к клубу, а к быту. Долгие перелеты и переезды, часы ожидания самолета в аэропортах — все это очень выматывало. Кто играл там — тот поймет, о чем я говорю. Хотя сам клуб прекрасный. Жаль, что он покинул Суперлигу. В нем работать было тяжело, но интересно. Помню, в Челябинске не так давно был эпизод. Ко мне подходит директор клуба Виталий Носов и говорит, что есть проблемы с выездом — нестыковка с рейсами, придется в аэропорту ждать около двух часов. А мне смешно — это ж такая ерунда в сравнении с тем, через что мы прошли с девочками, выступая на Дальнем Востоке (улыбается).

«Честно скажу, для всей нашей семьи, и для Александра в том числе, был сложный момент, когда его позвали работать на Сахалин. Впервые мы расставались на такой долгий промежуток времени. Виделись редко, было сложно. Сейчас он ближе к нам, стало легче. Мы сами с детьми приезжаем на домашние игры в Челябинск. И у Александра если появляется два-три дня отдыха, он мчится к нам в Екатеринбург или Новоуральск, чтобы повидаться с детьми», — говорит Наталья, супруга Александра Кошкина.

— Зато после таких приключений вы легко адаптировались к Челябинску. Хотя здесь есть своя специфика. Металлургический район — это как город в городе с непередаваемой атмосферой.

— Мне снимают квартиру рядом с тренировочным залом. Досконально познакомиться с Челябинском не удалось еще. А вообще я неприхотливый. Я приехал сюда работать, а не окрестности изучать. Меня здесь все устраивает.

«Девушки не должны воспринимать своего тренера как мужчину»

— Вы молодой специалист. Успешный и симпатичный. Как нужно выстроить отношения со своими подопечными так, чтобы не вызвать у них никаких предпосылок к появлению особых чувств?

— Нужно оставаться профессионалом во всем и честно выполнять свою работу. Знаете, у нас ведь в команде есть и мужчины-доктора, массажисты. Но девочки их не рассматривают как мужчин в полном понимании этого слова. Соглашусь, что звучит это немного странно и, может быть, не совсем тактично. Но спортсменки не должны их и меня воспринимать как мужчин. Мы — специалисты, которые работают во благо команды.

— Между тем есть немало примеров, когда тренеры женятся на спортсменках. В баскетболе, гандболе, волейболе...

— Да, и я знаю такие примеры. И нормально к этому можно и нужно относиться. Люди в одном коллективе работают, между ними могут возникнуть чувства. Но в моем случае это невозможно. У меня красавица-жена, двое детей — хорошая и крепкая семья.

— А раньше она проявляла какое-то недовольство из-за того, что вы перешли в женский волейбол?

— Если только в самом начале, когда я только-только стал работать с девушками. За семейным ужином или в компании друзей могла пошутить по этому поводу (смеется). Безобидно, ради прикола.

— Они сейчас в Новоуральске, вы в Челябинске. В бытовом плане сложно одному? Ужин себе приготовить сможете?

— Мне почти 40 уже — конечно, смогу. Но я не гурман и не повар. Из приготовления ужина ритуала не делаю — на скорую руку что-нибудь сварю или пожарю.

«У Александра в жизни две любви — семья и волейбол. И все-таки он больше семейный человек, домашний. Не любит публичности и большого внимания к своей персоне. Поэтому предпочитает проводить свободное время с детьми. А волейбол — та работа, которой он отдает себя всего без остатка. Переживает, если что-то не получается, когда команда проигрывает. За один сезон может потерять в весе 7—8 кг. Летом во время отпуска восстанавливает его, отдыхает от работы», — добавляет Наталья Кошкина, супруга Александра.

— Чем занимаетесь в свободное от работы время?

— Его не так-то и много. Обычно смотрю спортивные трансляции по ТВ. Или передачи про путешествия. Могу почитать книгу.

— Какая страна произвела на вас неизгладимое впечатление?

— Скорее не страна, а город. Вена очень понравилась своей архитектурой и размеренным ритмом жизни.

— Впереди «Финал четырех» Кубка России, а еще игры чемпионата. Если расставлять приоритеты, какой из этих турниров важнее?

— Наверное, Кубок России. Все-таки далеко прошли в турнире, два шага — и вот он, трофей!

— Какой результат в сезоне посчитаете для себя удовлетворительным?

— Хотелось бы завоевать медаль Кубка страны и попасть в шестерку сильнейших по итогам чемпионата России. Если удастся выполнить две эти задачи, посчитаю, что это будет удачный сезон.