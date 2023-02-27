Волейболисты челябинского «Динамо» поделили очки с «Волжанином» в Высшей лиге

В финальном этапе чемпионата России соперники одержали по одной победе

В Высшей лиге чемпионата России по волейболу продолжается финальный этап соревнований, в котором челябинское «Динамо» сыграло два домашних поединка с «Волжанином» из Костромы. После убедительной победы в первом матче южноуральцы на тай-брейке уступили во втором, сообщает пресс-служба ВК «Динамо».



Первый домашний матч финального этапа прошел полностью под диктовку челябинской команды. Начало дебютного сета выдалось упорным. У хозяев было небольшое преимущество, но в середине партии разрыв вырос до 4 мячей — 11:7, 12:8. «Динамовцы» уверенно довели партию до победы — 25:19. Сильней они были и во второй, выиграв 25:23.

В заключительной партии динамовцы также не давали усомниться в своем преимуществе. При счете 9:4 гости взяли тайм-аут, но им это не помогло: перевес хозяев вырос еще больше — 12:6. Затем Владимир Купряшкин исполнил эйс. После этого Алексей Андреев выпустил на площадку капитана команды Александра Мочалова, который долгое время не играл из-за травмы. При счете 17:8 гости взяли еще одну паузу, но челябинцы довели партию до уверенной победы — 25:16, и, как следствие, взяли верх в игре — 3:0.

А вот повторный матч получился гораздо более сложным и эмоциональным. Челябинцы дважды выходили вперед по партиям — 1:0 и 2:1, но всякий раз позволяли сопернику догонять себя. Упущенная победа в четвертом сете психологически надломила «Динамо». Тай-брейк нашей команде откровенно не удался — поражение 6:15 в партии и 2:3 во всей игре.

«Во второй игре у нас почти ничего не получалось. К сожалению, есть ощущение, что некоторые игроки не хотят играть, не хотят бороться. Когда команда выигрывает, все дружные. А когда соперник начинает давить, мы рассыпаемся. Психологически проиграли. По счету можно подумать, что мы уступили в борьбе, но на самом деле позорно уступили. Наверное, одно из самых позорных, которые у нас были в этом сезоне», — считает главный тренер ВК «Динамо» Алексей Андреев.

Волейбол. Высшая лига. Финальный этап. 3-й тур

25 февраля. «Динамо» (Челябинск) — «Волжанин» (Кострома) — 3:0 (25:19,25:23, 25:16)

26 февраля. «Динамо» (Челябинск) — «Волжанин» (Кострома) — 2:3 (25:21, 22:25, 25:23, 24:26, 6:15)

Следующие игры «Динамо» также проведет дома — 7 и 8 марта челябинцы принимают московское ЦСКА.