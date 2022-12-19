Волейболистки челябинского клуба «Динамо‑Метар» завоевали бронзу Кубка России

В матче за третье место южноуральская команда победила «Тулицу» со счетом 3:2

Женский волейбольный клуб «Динамо-Метар» завоевал бронзовые медали Кубка России. В «Финале четырех», прошедшем в минувшие выходные в Туле, челябинская команда в полуфинале уступила московскому «Динамо», но сумела в драматичном поединке вырвать победу у хозяек турнира и занять итоговое третье место. Это первые медали челябинского женского волейбольного клуба в современной его истории, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В первом матче «Финала четырех» встретились одноклубники «Динамо» из Москвы и Челябинска. Несмотря на то что на бумаге номинальные гости являлись фаворитом этого матча, у челябинской команды были планы побороться. И это они доказали по ходу первой партии. Блестящая игра на блоке и в защите у подопечных Александра Кошкина не позволяла серьезно оторваться в счете москвичкам. Развязка наступила при счете 24:22 в пользу москвичек. Сначала Дарья Малыгина закрыла на блоке Наталью Гончарову, сократив отставание своей команды до минимума, а следом Жанна Каськова не справилась с подачей и отправила мяч в сетку. Как итог — 25:23 в пользу «Динамо» из Москвы.

Вторая партия не задалась у Челябинска с самого начала. Череда ошибок позволила москвичкам уйти в отрыв в счете 9:3. Александр Кошкин после взятого им тайм-аута заменил связующего игрока, и вместо Ольги Ефимовой на площадку вышла Ирина Сорокина. Ей удалось немного разнообразить игру своей команды, что позволило сократить отставание в счете — 25:20 и 2-0 в пользу гостей. В третьем сете совсем посыпались игроки из Челябинска. Большие проблемы возникли у них на приеме, именно это никак не позволяло им выровнять свою игру, а «Динамо», наоборот, спокойно забивало свое. К огромному сожалению, в этой партии борьбы не получилось, и счет лишь это подтверждает — 25:14.

В другом полуфинале калининградский «Локомотив» не без проблем победил «Тулицу». Именно с тульской командой и предстояло сразиться челябинкам на следующий день в поединке за третье место. Матч получился очень сложным и драматичным. Наша команда уверенно начала игру, выиграв два сета. И когда казалось, что победа уже почти в кармане, соперницы предприняли удивительный камбэк в третьей партии, выиграв ее и четвертый сет, сделав счет 2-2. Судьба бронзы решалась на тай-брейке, где «Динамо-Метар» допустил меньше ошибок. Спустя 20 лет челябинский женский волейбольный клуб завоевывает медали Кубка России.

«Конечно, мы счастливы. Это получился настоящий кубковый матч, с драмой, где сначала одна команда взяла два сета, потом „Тулица“ очень здорово выглядела в следующих двух партиях. И все решалось в пятой партии, и я очень рад, что нам удалось выиграть. Как по мне, „Тулица“ за счет замен смогла перевернуть игру. Нина Касаткина выдала просто невероятный матч, но самое главное, что мы вовремя включились и практически вырвали эти медали себе», — подвел итог матча главный тренер ВК «Динамо-Метар» Александр Кошкин.

Волейбол. Кубок России среди женских команд. «Финал четырех», Тула. Результаты:

Полуфиналы:

«Динамо-Метар» (Челябинск) — «Динамо» (Москва) — 0-3 (23:25, 20:25, 14:25).

«Тулица» (Тульская область) — «Локомотив» (Калининград) — 0-3 (23:25, 18:25, 29:31).

Матч за 3-е место:

«Динамо-Метар» (Челябинск) — «Тулица» (Тульская область) — 3-2 (25:16, 25:22, 17:25, 21:25, 15:7).

Финал:

«Динамо» (Москва) — «Локомотив» (Калининград) — 3:0 (25:15, 25:23, 25:20).

Ну а обладателями трофея стали волейболистки московского «Динамо». В решающем матче столичный клуб в трех сетах победил «Локомотив» из Калининграда — 3:0 (25:15, 25:23, 25:20). Самым результативным игроком финального матча стала Наталья Гончарова, набравшая 16 очков. Московское «Динамо» становится обладателем трофея Кубок России уже в пятый раз за шесть последних розыгрышей турнира.