Челябинский клуб «Динамо-Метар» уступил «Протону» в чемпионате Суперлиги

Южноуральская команда в драматичном поединке проиграла со счетом 2:3

Волейбольный клуб «Динамо-Метар» с поражения стартовал во втором круге чемпионата российской Суперлиги. Челябинки в драматичном поединке уступили в пяти сетах саратовскому «Протону». Подопечным Александра Кошкина не удалось взять реванш за поражение в первом круге, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

«Протон» и «Динамо-Метар» открывали новый чемпионат российской Суперлиги поединком в Санкт-Петербурге. В первом туре, прошедшем 24 сентября, хозяйки площадки одержали уверенную победу в трех сетах. Пройдет полгода, а наставник челябинок Александр Кошкин, давая оценку выступлению своих подопечных в первом круге, признается, что тот поединок сыграл важную роль в становлении «Динамо-Метара». Та неудача мобилизовала команду, заставила иначе посмотреть на свою игру, поработать над ошибками.

К новому противостоянию команды подошли с идентичными показателями, одержав по 8 побед в 13 играх. Поэтому и поединок соседей по турнирной таблице обещал превратиться в упорную и равную борьбу. Так и получилось. Оба коллектива показали удивительный по накалу поединок, особенно в третьем сете.

В первых двух партиях челябинок было не остановить. «Динамовки» уверенно действовали на блоке, были быстрей и разнообразней в атаке. Как результат — победы в двух первых сетах: 25:14 и 25:20. А вот в третьей партии гости сумели навязать борьбу. Этот сет стал украшением всего поединка, особенно его концовка. Обе команды стали тащить «мертвые» мячи, а зрители стали свидетелями долгих розыгрышей. В драматичной развязке удача на тай-брейке улыбнулась волжанкам — 35:33.

Этот успех придал гостям уверенности в своих силах. Четвертый сет волейболистки «Протона» провели на одном дыхании — сильно, мощно и уверенно. Правда, периодически «метаровки» включались в борьбу. И все же саратовская команда сравняла счет по партиям. Все должен был решить последний, пятый, сет. Увы, но и здесь сильней были волейболистки из Саратова — 9:15.

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8 января, 2023 г. «Динамо-Метар» (Челябинск) — «Протон» (Саратов) — 2:3 (25:14, 25:20, 33:35, 22:25, 9:15).

«Динамо-Метар» потерпел болезненное и чувствительное поражение от соседей по турнирной таблице, не сумев взять реванш за поражение в первом круге. И это при том, что наша команда уверенно выиграла два стартовых сета. Теперь челябинкам предстоит провести гостевой поединок — 15 января они сыграют в Санкт-Петербурге с идущей на 3-м месте в Суперлиге «Ленинградкой».