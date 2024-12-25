Волейбольный клуб «Динамо-Метар» вернулся в шестерку лучших команд Суперлиги

Челябинская команда на своей площадке не без проблем выиграла у «Омички»

Женская волейбольная команда «Динамо-Метар» одержала очередную победу в российской Суперлиге. Сегодня, 25 декабря, челябинки в непростом поединке выиграли у соперниц из «Омички». Уступив в первом сете, подопечные Алексея Дешина собрались, выиграли три следующих партии и праздновали успех — 3:1, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Перед началом матча болельщики «Динамо-Метар» приняли участие в благотворительной акции, организатором которой выступил челябинский клуб. «Мишкопад» вполне себе славный, хоть и не таким уж массовым, как многие могли предполагать. Зато акция явно подняла настроение как болельщикам, так и волейболисткам челябинского клуба.

Вот только все это негативно отразилось на игре нашей команды в дебюте встречи. первом сете игра у челябинок явно не шла. Соперницы из Омска были быстрее и свежее, действовали разнообразно. Именно они и повели в счете, а к экватору увеличили преимущество до трех мячей — 11:14. Особенно понравилось то, как действовала на площадке диагональная Зарина Воситова.

Челябинки вроде и хорошо играли на приеме, но очень уж много ошибок допускали в атаке. В простых ситуациях девушки отправляли мячи мимо площадки. Надо отдать должное соперницам, они здорово перекрывали атаки «метаровок», надежно играя на блоке. В этом компоненте безупречно действовала Яна Чередникова. 19:25 не в нашу пользу.

Кардинальным образом изменилась игра команд во втором сете. Теперь уже челябинки доминировали на площадке. Стоило нашим девчатам добавить в движении и ускорить игру, как соперницы дрогнули. 11:7, 19:8... Такое преимущество игроки «Динамо-Метар» не имели права растерять. В итоге 25:15 — более чем уверенная победа челябинок во второй партии.

Куда более упорным получился третий сет. Он, кстати, во многом стал определяющим во всем матче. В нем хозяйки площадки долгое время вели в счете, но не более чем в 3-4 мяча. И лишь под занавес позволили соперникам почти выровнять положение. К счастью, в нужный момент наши девочки собрались и довели дело до победы. Решающий мяч на сетболе вколотила разыгравшаяся Виктория Руссу — 25:22.

Классный получился и четвертый сет, в котором на площадке долгое время шла равная и упорная борьба. Чуть лучше выглядели челябинки, однако при счете 10:10 гостям удалось сделать небольшой рывок. Пришлось главному тренеру ВК «Динамо-Метар» Алексею Дешину брать тайм-аут, чтобы внести коррективы в игру своих подопечных.

Этот шаг помог: хозяйки площадки сравняли счет, а затем и вышли вперед — 19:14. Сибирячки «поплыли», как будто не веря в то, что можно еще спасти этот матч. Волейболистки челябинского клуба одержали победу в сете (25:19) и праздновали общий успех.

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25 декабря. «Динамо-Метар» (Челябинск) — «Омичка» (Омск) — 3-1 (19:25, 25:15, 25:22, 15:19).

Благодаря этой победе клуб «Динамо-Метар» поднялся сразу на две строчки в турнирной таблице, опередив «Уралочку-НТМК» и краснодарское «Динамо». Теперь челябинская команда занимает 6-ю позицию. Теперь девчата с хорошим настроением будут готовиться к следующему поединку. Он состоится уже в новогодние каникулы — 6 января «Динамо-Метар» предстоит сыграть в Нижнем Новгороде со «Спартой».

Фото: ВК «Динамо-Метар» (Челябинск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).

Материал подготовлен корреспондентом сайта 1obl.ru