Волейбольный клуб «Динамо-Метар» неожиданно проиграл аутсайдеру Суперлиги

Челябинская команда потерпела домашнее поражение от красноярского «Енисея» со счетом 1:3

Челябинская женская волейбольная команда «Динамо-Метар» потерпела неожиданное домашнее поражение от красноярского «Енисея» со счетом 1:3. Скромный сибирский клуб, занимавший 13-е место в Суперлиге, показал один из лучших матчей в сезоне. Челябинки, несмотря на поражение, сохранили за собой 7-е место в турнирной таблице, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Команды уже встречались между собой в текущем чемпионате Суперлиги. В матче первого круга, прошедшем в Красноярске 5 октября, челябинский клуб пусть и не без проблем, но выиграл у «Енисея» в пяти партиях — 3:2. И перед сегодняшним поединком находился в куда более выигрышной позиции. Наша команда занимала 7-ю строчку в турнирной таблице, а сибирячки расположились аж на 13-й позиции.

Но уровень команд в женской волейбольной Суперлиги в сезоне-2024/2025 выровнялся. И матч в Челябинске в очередной раз это подтвердил. Гости из Красноярска здорово начали поединок, повели в счете в первом сете. Причем, в какой-то момент их преимущество над челябинками было солидным — 14:8!

Волейболисткам клуба «Динамо-Метар» никак не удавалось нащупать свою игру. Им потребовалось немало усилий, чтобы сократить разрыв в счете до 12:15. Главный тренер сибирячек Андрей Смирнов вынужден был взять тайм-аут. Причем не только для того, чтобы привести своих подопечных в чувство. Ему нужно было хоть как-то остановить наступательный порыв соперниц.

Этот шаг себя оправдал лишь отчасти: игроки «Енисея» снова прибавили в игре, но затем снова допустили ряд ошибок, а челябинки выровняли положение (20:20). А тут еще и Виктория Руссу в нужный момент подала на эйс! Увы, концовка партии осталась все-таки за сибирячками. Решающий балл они набрали после ошибки в атаке Александры Мамедовой, попавшей от сетки в аут — 24:26.

Челябинки сделали выводы из стартовой неудачи, они резко прибавили в игре во втором периоде. 8:3, 13:9, 18:12... Хозяйки площадки контролировали ход второго сета. Хотя сибирячки в концовке и постарались оказать сопротивление, но наши девушки довели дело до победы. Точку в партии поставила Екатерина Гатина — 25:22.

Казалось бы, наметился перелом и «Динамо-Метар» продолжит гнуть свою линию. Не тут-то было! «Енисей» в третьей партии нашел в себе резервы для усиления игры. Прежде всего приятно удивляло то, как сибирячки уверенно действовали в обороне. Они раз за разом цеплялись за мячи после мощных атак соперниц. Кроме того, сибирячки продолжали выжимать максимум из своего нападения. 25:16 — не в нашу пользу по итогам третьего сета.

Увы, не по сценарию команды «Динамо-Метар» складывался и четвертый сет. Его челябинки откровенно провалили. Они начали уступать по счету 1:4, 6:12, 10:20... В какой-то момент показалось, что девушки просто потеряли уверенность в том, что этот матч еще можно спасти. Бойцовских качеств и характер они проявить не смогли, уступив сет со счетом 16:25, а вместе с ним и проиграть матч 1-3.

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13 января. «Динамо-Метар» (Челябинск) — «Енисей» (Красноярск) — 1:3 (24:26, 25:22, 16:25, 16:25).

Наша команда, несмотря на поражение, сохранила за собой 7-е место в турнирной таблице. Однако впереди у нее куда более серьезный соперник — лидер чемпионата казанский «Динамо-Ак Барс». С клубом из Татарстана девушки из Челябинска сыграют в гостях 18 января.

Фото: пресс-служба ВК «Динамо-Метар» (Челябинск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).

Материал создан ИА «Первое областное».