Волейбольный клуб «Динамо-Метар» завершил первый круг на 6‑м месте в Суперлиге

Челябинская команда к экватору турнира одержала сухую победу над «Минчанкой»

В женской волейбольной Суперлиге завершилась первая половина дистанции. В заключительном матче первого круга челябинская команда «Динамо-Метар» уверенно выиграла домашний поединок у «Минчанки» со счетом 3:0. Подопечные Алексея Дешина по итогам первого круга заняли 6‑е место в турнирной таблице Суперлиги, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Еще совсем недавно команда из Беларуси замыкала турнирную таблицу Суперлиги. Однако в последних трех матчах «Минчанка» показала, что ее рано списывать со счетов. Спортсменки выиграли два матча, а еще на тайк-брейке уступили «Омичке». Это позволило гостям из дружественного государства подняться на 11‑ю строчку в турнирной таблице, а там и до зоны плей-офф недалеко.

«Динамо-Метар» решало свои, более высокие задачи. Челябинки уже входят в топ‑8 команд Суперлиги, но надо забираться выше на предварительном этапе, дабы избежать встречи в первом раунде плей-офф с сильным соперником. Поэтому о «недонастрое» в игре с «Минчанкой» не могло быть и речь.

Хозяйки площадки уже в первом сете показали, что с этим самым настроем у них все в порядке. Наша команда начала поединок мощно, поведя в счете 6:2. Причем Александра Мамедова сделала два эйса, чуть позже повторила ее трюк Екатерина Гатина. Вообще, с приемом мяча у гостей из Беларуси были большие проблемы. «Динамо-Метар» этим умело воспользовался, уверенно выиграв стартовую партию — 25:16.

Во второй партии гости стали действовать раскованней, они даже повели в счете. Но ненадолго: челябинская команда перехватила инициативу, выйдя вперед — 8:5. Наши девушки в дальнейшем только увеличивали преимущество. И еще более уверенно взяли верх во втором сете — 25:14.

Зато в третьем сете зрители челябинского ДС «Метар-Спорт» наконец-то увидели равную и упорную борьбу. Девушки из Беларуси собрались, став оказывать серьезное сопротивление соперницам в каждом розыгрыше мяча. Поначалу они уступали в счете, а затем и вовсе вышли вперед — 16:13. Пришлось главному тренеру клуба «Динамо-Метар» Алексею Дешину брать тайм-аут, чтобы скорректировать игру своих подопечных.

И это принесло свои плоды. Хотя надо признать, что соперницы сами помогли челябинкам наладить свою игру. При счете 17:19 пять эйсов подряд (!) заработала Виктория Руссу. Дрогнула у минчанок Нина Касаткина, которая в двух случаях не справилась с приемом и допустила ошибки в безобидной ситуации. И вот уже «Динамо-Метар» впереди — 22:19. Растерять такое преимущество хозяйки площадки уже не могли. Они и довели матч до логического завершения.

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8 декабря. «Динамо-Метар» (Челябинск) — «Минчанка» (Минск) — 3:0 (25:16, 25:14, 25:22).

Итак, первый круг в волейбольной Суперлиге завершен. Челябинский клуб «Динамо-Метар» завершил его на 6-й позиции. Второй круг соревнований наша команда начнет уже совсем скоро — 13 декабря состоится домашний поединок с «Тулицей».

Фото: пресс-служба ЖВК «Динамо-Метар» (Челябинск)

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»)