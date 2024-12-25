Болельщики устроят «Мишкопад» на волейбольном матче в Челябинске

Благотворительную акцию организуют в команде «Динамо-Метар»

Сегодня, 25 декабря, на волейбольном матче команды «Динамо-Метар» в Челябинске болельщики смогут принять участие в благотворительной акции. В фойе арены они могут купить плюшевого мишку, а во время матча бросить его на площадку. Вырученные от продажи мягких игрушек средства пойдут на помощь 12-летнему мальчику с ДЦП, а плюшевые мишки будут подарены детям, оказавшимся в сложной ситуации, сообщает пресс-служба ЖВК «Динамо-Метар».

Благотворительная акция пройдет сегодня, 25 декабря, в челябинском ДС «Метар-Спорт». Здесь наша команда проведет домашний поединок Суперлиги, а ее соперником станут спортсменки из Омска.

Болельщики также смогут получить ценные призы и подарки. При покупке игрушки в фойе ДС «Метар-Спорт» они получат лотерейные билеты и автоматически станут участниками розыгрыша призов от партнеров челябинского волейбольного клуба.

Выиграть можно от пригласительных билетов в кино до атрибутики команды «Динамо-Метар», главный приз — игровые майки волейболисток Александры Мамедовой и Екатерины Гатиной с автографами всей команды.

Отметим, что «Мишкопад» — это благотворительная акция, во время которой болельщики бросают на площадку перед началом или после игры мягкие игрушки. Цель такой акции — порадовать детей накануне новогоднего праздника и помочь нуждающимся. В 2024 году во время ежегодной акции хоккейного клуба «Херши Беарс» из АХЛ болельщики установили мировой рекорд, отправив на лед 74 599 игрушек.