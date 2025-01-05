Волейбольный клуб «Динамо-Метар» вырвал победу у «Спарты» в Суперлиге

Челябинская команда дважды уступала по партиям, но выиграла на тай-брейке

Удивительную и тяжелейшую победу одержали волейболистки челябинского клуба «Динамо-Метар» в Суперлиге. Подопечные Алексея Дешина по ходу матча дважды уступали по сетам нижегородской «Спарте». Но в безнадежной ситуации сравнивали счет, а затем и вырвали победу на тай-брейке. Челябинская команда закрепила за собой шестое место в турнирной таблице, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Команды занимали разные позиции в турнирной таблице перед очной встречей. Челябинский клуб «Динамо-Метар» расположился на 6-м месте, нижегородская «Спарта» — на последней, 14-й, строчке. Казалось бы, какие может испытать фаворит в матче с безоговорочным аутсайдером? Волжанки, кстати, одержали лишь одну победу в 16 матчах в Суперлиге.

Но в женском волейболе возможны любые чудеса. Тем более, что уровень команд в нынешней Суперлиге очень уж ровный. Разве что тройка лидеров чемпионата во главе с казанским «Динамо-Ак Барсом» явно выделяются на общем фоне. Вот и сегодня девушки из Нижнего Новгорода преподнесли еще один сюрприз, дав серьезный бой сопернику выше статусом.

Уже в первом сете хозяйки площадки показали, что готовы как минимум на равных играть с челябинками. Хотя надо признать: девушки из «Динамо-Метар» позволили соперникам поверить в себя — уж слишком много ошибок в простых ситуациях делали челябинки. 25:23 — в первом сете в пользу нижегородок.

Равным и упорным получился и второй сет. Челябинские волейболистки стали меньше ошибаться, но главным образом усилили игру на блоке. Долгое время на площадке были «качели», ключевым стала концовка. При счете 19:20 партнеры по команде стали чаще снабжать мячами диагональную «Динамо-Метара» Екатерину Гатину. Та в силовом стиле забила, а в следующей атаке обманным ударом набрала еще одно важное очко.

Тут же Елизавета Диких здорово сыграла на блоке и уже наша команда впереди — 22:21. Нижегородка Юлия Столбова ошиблась в атаке, не попав в площадку. Наша Лиза Диких забила еще, буквально вколотив гвоздь в защиту. Ну а победную точку в партии поставила на блоке Екатерина Гатина — 25:22.

Увы, развить успех нашей команде не удалось. Третий сет прошел под диктовку волейболисток «Спарты». При счете 6:6 они совершили рывок в «+5» очков. Главный тренер клуба «Динамо-Метар» Алексей Дешин взял тайм-аут, произвел ротацию состава, бросив в бой вместо Валерии Иванкович опытную Александру Мамедову.

Не помогло. Наши девушки снова стали допускать слишком много ошибок, больше других — в нападении. При счете 16:22 хорошо вошла в игру у челябинок Владислава Руденя. Она чуть сократила преимущество, подарив надежду на спасение. Увы, концовку партии «Спарта» провела превосходно — 25:19 и 2-1 по сетам.

Хорошо начали хозяйки площадки и четвертый сет, поведя в счете 6:3. А потом случился классный и долгий розыгрыш мяча. Он стал украшением всего матча. В нем чудеса реакции и мастерства продемонстрировала либеро клуба «Динамо-Метар» Анастасия Васильева. Она дважды в защите вытащила «мертвые» мячи. Наша команда выиграла этот розыгрыш. И игра тут же поменялась! Несколько успешных атак и уже челябинки впереди — 7:6!

Теперь уже тренерскому штабу «Спарты» пришлось брать тайм-аут, чтобы скорректировать игру спортсменок. Долгое время команды успешно брали чужую подачу, отдавали очки на своей. Хозяйки вышли вперед, сделав счет 18:16 и, казалось, дожмут наших девчат. Не тут-то было: пара удачных атак, хорошая игра в защите и уже «Динамо-Метар» вырвались вперед 21:19.

При счете 22:22 зрители в Нижнем Новгороде стали свидетелями еще одного феноменально долгого и удивительного красивого розыгрыша мяча. И снова «зажгла» на площадке Анастасия Васильева. Либеро челябинской команды дважды поднимала мячи после мощнейших выстрелов в исполнении Карины Симоновой. Хорошая игра на блоке и успешная атака Елизаветы Диких — и «Динамо-Метар» забирает партию (25:23) и сравнивает положение по сетам (2-2).

3:3, 5:5, 7:7 — обе команды не желали уступать друг другу. Игра держала в напряжении как волейболисток и судей, так и зрителей. После смены сторон на площадке челябинкам удалось совершить небольшой рывок, сделав счет 10:7. Тут же Екатерина Гатина сделала эйс, а затем «Динамо-Метар» взял и еще одно очко. Растерять такое преимущество она уже не имела права. В итоге 15:11 в решающем сете.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины, 17-й тур.

5 января. «Спарта» (Нижний Новгород) — «Динамо-Метар» (Челябинск) — 2:3 (25:23, 22:25, 25:19, 23:25, 7:15).

Волейболистки команды «Динамо-Метар» одержали тяжелейшую победу в матче, который складывался не в их пользу. И закрепились на шестой строчке в турнирной таблице. В следующем туре наша команда принимает на своей площадке 13 января красноярский «Енисей».

Фото: пресс-служба ВК «Динамо-Метар» (Челябинск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).

Материал подготовлен корреспондентом сайта 1obl.ru.