Волейбольный клуб «Динамо-Метар» завершил комплектование команды на сезон‑2025/2026

Челябинский женский коллектив обновился наполовину

Женский волейбольный клуб «Динамо-Метар» завершил трансферную кампанию межсезонья-2025. В челябинской команде произошли глобальные изменения в составе — лишь семь спортсменок продлили контракты с клубом. Рассказываем о новобранцах и тех, кто покинул команду. Есть ощущение, что по подбору исполнителей «Динамо-Метар» не стал сильнее или слабее, он просто стал другим.

Накануне штаб ВК «Динамо-Метар» представил еще трех новичков. Состав челябинской команды пополнили диагональная Анастасия Кудряшова, центральная блокирующая Полина Юникова и доигровщик Ангелина Амелина. Вряд ли эти фамилии много скажут любителям волейбола, лишь эксперты могут оценить их потенциал и игровые качества.

Но есть надежда, что девушки органично впишутся в челябинский коллектив. У них неплохой бэкграунд и игровая карьера в серьезных командах. Кудряшова, например, провела несколько сезонов в студенческих лигах США, пробовала свои силы в чемпионатах Боснии, Казахстана и даже Филиппин.

У Полины Юниковой есть чемпионский титул с клубом «Динамо — Ак Барс». Хотя она и редко выходила на площадку в составе казанской команды, положительный опыт игры в топовом клубе страны все же получила.

Коротко о потерях. По окончании сезона-2024/2025 Челябинск покинули восемь игроков. Причем практически все они играли важную роль в результатах команды. Особенно жалко терять Екатерину Гатину, Александру Мамедову, Викторию Руссу, Ирину Сорокину и Анастасию Васильеву. Они были в «Динамо-Метаре» стабильными игроками стартовой шестерки. Да и Анна Багрянцева с Владой Руденей были заметными фигурами в челябинском клубе.

ВК «Динамо-Метар». Изменения в составе:

Ушли: Екатерина Гатина, Александра Мамедова, Виктория Руссу, Анастасия Васильева, Кристина Вдовина, Влада Руденя, Ирина Сорокина, Анна Багрянцева.

Остались: Ольга Яргычова, Елизавета Диких, Валерия Иванкович, Ангелина Дементьева, Ольга Форналева, Тамара Зайцева.

Пришли: Полина Юникова («Динамо — Ак Барс»), Анастасия Кудряшова («Куаныш», Казахстан), Ангелина Амелина («Спарта»), Мария Бугаева («Заречье-Одинцово»), Полина Ольховская («Спарта»), Анастасия Стальная («Заречье-Одинцово»).

Продлили соглашения с ВК «Динамо-Метар» шесть спортсменок — Ольга Яргычова, Елизавета Диких, Валерия Иванкович, Ольга Форналева, Ангелина Дементьева и Тамара Зайцева. Из пришедших в клуб игроков выделяются Анастасия Стальная и Мария Бугаева. Две девушки из «Заречья-Одинцово» должны усилить команду.

Если говорить по линиям и позициям, то состав у ВК «Динамо-Метар» получается очень даже неплохой, боевой. Благодаря пополнившим коллектив спортсменкам из «дубля» (Ольга Зворыгина и Анастасия Архипова), наша команда значительно стала моложе.

Очевидно, большая нагрузка в сезоне выпадет на связующую Ольгу Форналеву и либеро Тамару Зайцеву. У них очень молодые сменщицы, которым может не хватать опыта игры в Суперлиге.

Мощно и солидно «Динамо-Метар» представлен центральными блокирующими. Здесь четыре спортсменки, каждая из которых соответствует высокому уровню игры. Возможно, не все так гладко будет в сезоне-2025/2026 на позиции диагональных игроков. В Елизавете Диких сомневаться не приходится, но непонятно, чего ожидать от Анастасии Кудряшовой.

Волейбольный клуб «Динамо-Метар». Состав на сезон-2025/2026:

Связующие: Ольга Форналева, Ольга Зворыгина.

Диагональные: Елизавета Диких, Анастасия Кудряшова.

Центральные блокирующие: Ольга Яргычова, Полина Ольховская, Полина Юникова, Мария Бугаева.

Доигровщики: Ангелина Дементьева, Валерия Иванкович, Анастасия Стальная, Ангелина Амелина.

Либеро: Тамара Зайцева, Анастасия Архипова.





Впрочем, главный трансфер межсезонья-2025 штаб ВК «Динамо-Метар» уже совершил, продлив контракт с тренерским штабом. Алексей Дешин снова будет руководить командой. В том, что это специалист высокого уровня, мы могли убедиться в минувшем сезоне.