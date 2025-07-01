Женский волейбольный клуб «Динамо-Метар» завершил трансферную кампанию межсезонья-2025. В челябинской команде произошли глобальные изменения в составе — лишь семь спортсменок продлили контракты с клубом. Рассказываем о новобранцах и тех, кто покинул команду. Есть ощущение, что по подбору исполнителей «Динамо-Метар» не стал сильнее или слабее, он просто стал другим.
Накануне штаб ВК «Динамо-Метар» представил еще трех новичков. Состав челябинской команды пополнили диагональная Анастасия Кудряшова, центральная блокирующая Полина Юникова и доигровщик Ангелина Амелина. Вряд ли эти фамилии много скажут любителям волейбола, лишь эксперты могут оценить их потенциал и игровые качества.
Но есть надежда, что девушки органично впишутся в челябинский коллектив. У них неплохой бэкграунд и игровая карьера в серьезных командах. Кудряшова, например, провела несколько сезонов в студенческих лигах США, пробовала свои силы в чемпионатах Боснии, Казахстана и даже Филиппин.
У Полины Юниковой есть чемпионский титул с клубом «Динамо — Ак Барс». Хотя она и редко выходила на площадку в составе казанской команды, положительный опыт игры в топовом клубе страны все же получила.
Коротко о потерях. По окончании сезона-2024/2025 Челябинск покинули восемь игроков. Причем практически все они играли важную роль в результатах команды. Особенно жалко терять Екатерину Гатину, Александру Мамедову, Викторию Руссу, Ирину Сорокину и Анастасию Васильеву. Они были в «Динамо-Метаре» стабильными игроками стартовой шестерки. Да и Анна Багрянцева с Владой Руденей были заметными фигурами в челябинском клубе.
ВК «Динамо-Метар». Изменения в составе:
Ушли: Екатерина Гатина, Александра Мамедова, Виктория Руссу, Анастасия Васильева, Кристина Вдовина, Влада Руденя, Ирина Сорокина, Анна Багрянцева.
Остались: Ольга Яргычова, Елизавета Диких, Валерия Иванкович, Ангелина Дементьева, Ольга Форналева, Тамара Зайцева.
Пришли: Полина Юникова («Динамо — Ак Барс»), Анастасия Кудряшова («Куаныш», Казахстан), Ангелина Амелина («Спарта»), Мария Бугаева («Заречье-Одинцово»), Полина Ольховская («Спарта»), Анастасия Стальная («Заречье-Одинцово»).
Продлили соглашения с ВК «Динамо-Метар» шесть спортсменок — Ольга Яргычова, Елизавета Диких, Валерия Иванкович, Ольга Форналева, Ангелина Дементьева и Тамара Зайцева. Из пришедших в клуб игроков выделяются Анастасия Стальная и Мария Бугаева. Две девушки из «Заречья-Одинцово» должны усилить команду.
Если говорить по линиям и позициям, то состав у ВК «Динамо-Метар» получается очень даже неплохой, боевой. Благодаря пополнившим коллектив спортсменкам из «дубля» (Ольга Зворыгина и Анастасия Архипова), наша команда значительно стала моложе.
Очевидно, большая нагрузка в сезоне выпадет на связующую Ольгу Форналеву и либеро Тамару Зайцеву. У них очень молодые сменщицы, которым может не хватать опыта игры в Суперлиге.
Мощно и солидно «Динамо-Метар» представлен центральными блокирующими. Здесь четыре спортсменки, каждая из которых соответствует высокому уровню игры. Возможно, не все так гладко будет в сезоне-2025/2026 на позиции диагональных игроков. В Елизавете Диких сомневаться не приходится, но непонятно, чего ожидать от Анастасии Кудряшовой.
Волейбольный клуб «Динамо-Метар». Состав на сезон-2025/2026:
Связующие: Ольга Форналева, Ольга Зворыгина.
Диагональные: Елизавета Диких, Анастасия Кудряшова.
Центральные блокирующие: Ольга Яргычова, Полина Ольховская, Полина Юникова, Мария Бугаева.
Доигровщики: Ангелина Дементьева, Валерия Иванкович, Анастасия Стальная, Ангелина Амелина.
Либеро: Тамара Зайцева, Анастасия Архипова.
Впрочем, главный трансфер межсезонья-2025 штаб ВК «Динамо-Метар» уже совершил, продлив контракт с тренерским штабом. Алексей Дешин снова будет руководить командой. В том, что это специалист высокого уровня, мы могли убедиться в минувшем сезоне.