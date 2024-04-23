Волейбольный клуб «Динамо-Метар» финишировал в шестерке сильнейших в Суперлиге

Челябинская команда завершила свое выступление в сезоне-2023/2024

Женский волейбольный клуб «Динамо-Метар» завершил свое выступление в сезоне-2023/2024. Челябинская команда вошла в топ-6 российской Суперлиги. Сегодня, 23 апреля, подопечные Александра Кошкина уступили в третьем матче серии в играх за 5-6-е места саратовскому «Протону» со счетом 0:3, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

После двух поражений в Саратове у волейболисток «Динамо-Метар» не оставалось права на ошибку. В запланированных поединках в Челябинске нашей команде обязательно нужно было побеждать для того, чтобы довести серию до решающего матча на берегах Волги. Увы, не сложилось.

Уже в первом сете «Протон» показал хорошую игру и желание не затягивать серию матчей и завершить ее сегодняшним поединком. 25:16 — с таким счетом волжанки уверенно взяли первый сет. Уверенно они действовали и во втором, уже в стартовом отрезке уйдя в отрыв (6:1).

Челябинки уступали соперницам на блоке, допускали слишком много ошибок в атаке. В какой-то момент «Динамо-Метар» чуть подсократил разрыв в счете, но затем снова игра у девушек разладилась. В итоге борьбы во второй партии не получилось. Гости уверенно ее выиграли со счетом 14:25.

Куда веселее и интересней пошла игра в третьем сете. Наконец-то челябинки стали показывать ту игру, которую демонстрировали в течение всего сезона. Стартовый отрезок они выиграли 6:2 и долгое время продолжали вести в счете. Выровняли положение волжанки ближе к концовке партии, сделав счет 17:17. Концовка получилась напряженной, ее «Протон» провел более собранно и вырвал победу 25:23.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. За 5-е место.

23 апреля. «Динамо-Метар» (Челябинск) — «Протон» (Саратов) — 0:3 (16:25, 14:25, 23:25).

Счет в серии: 0-3.

Наша команда завершила свое выступление в сезоне, ухудшив свой прошлогодний результат. Тогда, напомним, «Динамо-Метар» сенсационно вышел в полуфинал, но в матчах за 3-е место уступил все тому же «Протону». В этот раз челябинки заняли итоговое 6-е место, но в целом провели достойный и неплохой в общем-то сезон.