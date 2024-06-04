Волейбольный клуб «Динамо‑Метар» покинула капитан команды Ольга Бирюкова

На протяжении двух сезонов она была одним из лидеров челябинского коллектива

Женский волейбольный клуб «Динамо-Метар» продолжают покидать одни из лидеров команды. Сегодня, 4 июня, стало известно, что не выступит за челябинский клуб Ольга Бирюкова. Это уже четвертый игрок, который принял решение не продлевать контракт с ВК «Динамо-Метар» после того, как покинул коллектив главный тренер Александр Кошкин, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Ольга Бирюкова подписала контракт с ЖВК «Динамо-Метар» перед стартом сезона-2022/2023. Руководству клуба удалось убедить спортсменку переехать в Челябинск. Сама спортсменка затем подчеркивала в интервью, что согласилась переехать на Южный Урал во многом из-за фигуры возглавившего команду Александра Кошкина. У волейболистки было желание работать именно под его руководством.

В мае этого года главный тренер ЖВК «Динамо-Метар» Александр Кошкин сообщил о том, что не станет продлевать контракт с клубом. Специалист не смог ответить отказом на предложение возглавить московское «Динамо». Этот шаг, как оказалось, повлиял и на решение Ольги Бирюковой покинуть челябинский коллектив.

«Эти два сезона стали большим событием в моей карьере. Буду с радостью вспоминать время, проведенное в команде „Динамо-Метар“. Было приятно ощущать ту поддержку, которую оказывали нам болельщики на домашних матчах в Челябинске», — отметила Ольга Бирюкова, пожелав челябинскому клубу успехов в Суперлиге.

Ольга Бирюкова выступает на позиции доигровщика. В минувшем сезоне она была капитаном челябинской команды. Причем брала на себя роль лидера как на площадке, так и за ее пределами.

Отметим, что накануне стало известно о том, что по различным причинам не будут выступать за «Динамо-Метар» в сезоне-2023/2024 и еще три волейболистки. Так, руководство челябинского клуба объявило, что покидают Челябинск Анастасия Азанова и Таисия Коновалова. Кроме того, приняла решение завершить карьеру волейболистка Мария Самойлова.

В октябре прошлого года Ольга Бирюкова дала большое эксклюзивное интервью корреспонденту ИА «Первое областное», в котором подробно рассказала о своей карьере и том впечатлении, которое произвел на нее город Челябинск и клуб «Динамо-Метар».