Волейболистку клуба «Динамо-Метар» Ирину Сорокину пригласили в сборную России

Связующая челябинской команды сыграет в национальной команде в двух контрольных матчах

Связующий игрок челябинского волейбольного клуба «Динамо-Метар» Ирина Сорокина вызвана в сборную России. В составе национальной команды она примет участие в турнире, посвященном 80-летию освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков, сообщает пресс-служба ЖВК «Динамо-Метар».

Женской сборной России по волейболу предстоит провести два товарищеских матча с соперниками из национальной команды Республики Беларусь. Игры пройдут в Минске, а матчи — во дворце спорта «Уручье».

Выступит в двух поединках и челябинская волейболистка Ирина Сорокина. Связующий игрок ВК «Динамо-Метар» накануне получила вызов в национальную сборную. Игры в турнире, посвященном 80-летию освобождения Республики Беларусь от фашистских войск, состоятся 17 и 18 августа.

Отметим, что волейболистки челябинского клуба «Динамо-Метар» вышли из отпуска 1 июля. Они сейчас готовятся к старту нового сезона в Суперлиге на учебно-тренировочных сборах, которые проходят на базе отдыха «Иволга» в Свердловской области. С 25 по 28 августа они примут участие в Кубке Легенд.

В сезоне-2024/2025 в чемпионате России по волейболу среди женских команд впервые выступят три челябинских коллектива. Ранее мы рассказывали, что в системе ЖВК «Динамо-Метар» появилась еще одна команда, которая будет заявлена в чемпионате Высшей лиги «Б».