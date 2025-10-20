Волейболисты челябинского «Динамо» стартовали с двух побед в Высшей лиге

Южноуральцы в гостях выиграли у барнаульского «Университета» — 3:1 и 3:2

Челябинский волейбольный клуб «Динамо» успешно стартовал в новом сезоне в Высшей лиге чемпионата России. Подопечные Алексея Андреева дважды в гостях выиграли у «Университета» из Барнаула — 3:1 и 3:2. Теперь южноуральский коллектив в ближайший уик-энд, 25 и 26 октября, проведет первые домашние матчи сезона, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Стартовый матч сезона «бело-голубые» провели на одном дыхании. Они достаточно уверенно разобрались со «студентами» из Барнаула. Первую партию челябинцы выиграли более чем уверенно — 25:16. Однако затем последовал необъяснимый провал.

Барнаульцы стали надежно играть на блоке и результативно в атаке, а игроки «Динамо» начали ошибаться. При счете 20:19 хозяева здорово сыграли в защите и забрали второй сет — 25:20. Впрочем, это был лишь локальный успех. Ключевой в матче стала третья партия, которую лучше в концовке провели южноуральцы — 25:22. Ну а затем наша команда поставила победную точку в четвертом сете — 25:21.

Волейбол. Сезон-2025/2026. Чемпионат России. Высшая лига. Мужчины

18 октября. «Университет» (Барнаул) — «Динамо» (Челябинск) — 1:3 (16:25, 25:20, 22:25, 21:25).

Куда более упорным и равным получился поединок, состоявшийся на следующий день. Хотя начали его челябинцы здорово, повели в счете 7:0. Казалось, ничто не помешает им забрать первый сет, а потом на классе выиграть и два других. И все к этому шло — 25:20 и 25:21 в нашу пользу.

Надо отдать должное хозяевам площадки, они перевернули ход игры. В третьем сете череда удачных действий в атаке придала игрокам «Университета» уверенности. Теперь уже «бело-голубые» постоянно были в роли догоняющих. Они уступили 21:25, а затем и проиграли четвертую партию — 17:25.

К счастью, наши парни вовремя спохватились. На тай-брейке при счете 6:6 челябинцы усилили игру на задней линии, меньше допустили ошибок при подаче. Как результат — 15:9 в сете и 3-2 в матче в пользу «Динамо».

«У команды „Университет“ хороший коллектив, поэтому мы серьезно настраивались на предстоящую борьбу. Конечно, очень приятно победить в двух играх. У команды из Барнаула всегда трудно выигрывать в гостях. В первой игре мы хорошо отблокировали соперника, а в повторной встрече старались меньше ошибаться и задействовали свои сильные стороны», — подвел итог противостоянию главный тренер ВК «Динамо» Алексей Андреев.

Волейбол. Сезон-2025/2026. Чемпионат России. Высшая лига. Мужчины.

19 октября. «Университет» (Барнаул) — «Динамо» (Челябинск) — 2:3 (20:25, 21:25, 25:21, 25:17, 9:15).

Впереди у челябинцев два домашних матча — 25 и 26 октября «Динамо» проведет первые игры сезона на родной площадке. Соперник — «Волжанин» из Костромы.

Фото: пресс-служба ВК «Университет» (Барнаул)

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»)