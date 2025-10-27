Волейбольные клубы Челябинской области синхронно проиграли соперникам в Высшей лиге

«Динамо» уступило дома «Волжанину», а «Магнитка» осела на дне турнирной таблицы

Неудачно провели домашние матчи в Высшей лиге два волейбольных южноуральских клуба. Челябинское «Динамо» на своей площадке дважды уступило костромскому «Волжанину» (2:3 и 0:3), а «Магнитка» не смогла справиться с командой «Югра-Самотлор» из Нижневартовска (0:3 и 1:3). Рассказываем, как два наших клуба первые домашние матчи сезона проводили.

Челябинское «Динамо» накануне стартовало в Высшей лиге с двух гостевых побед над барнаульским «Университетом» — 3:1 и 3:2. Но порадовали даже не столько результаты, сколько игра команды. Она вселила надежды у любителей мужского волейбола в Челябинске, что в стартовавшем сезоне «бело-голубые» способны побороться за высокие места.

Увы, на домашнем паркете волейболисты «Динамо» спустили своих болельщиков с небес на землю. Хотя в первом поединке хозяева площадки показали неплохую игру. Более того, выиграли два первых сета (25:21 и 25:18). Им оставалось приложить немного усилий — и вот она, сухая победа в трех партиях.

Не сложилось. Гости выиграли третий сет, затем четвертый. Причем оба раза в борьбе. Ну а на тай-брейке на кураже и характере дожали соперника. В итоге 2-3 — обидное поражение челябинцев в матче, который они должны были выигрывать.

Волейбол. Сезон-2025/2026. Высшая лига. Мужчины. 2-й тур. Первый матч

25 октября. «Динамо» (Челябинск) — «Волжанин» (Кострома) — 2:3 (25:21, 25:18, 23:25, 25:27, 12:15).

На следующий день прошла повторная игра между командами. Но сложилась она уже совершенно по другому сценарию. Костромчане сыграли значительно лучше, чем днем ранее, — агрессивней и разнообразней действовали в атаке, хорошо страховали друг друга в защите.

Что касается челябинцев, то они уступили оппонентам практически во всех компонентах игры. Неприятно удивила игра команды в стартовом периоде, который «бело-голубые» уступили со счетом 16:25. Отметим, что в третьем сете южноуральцы едва не зацепились за победу, но в концовке игроки «Волжанина» сыграли надежнее — 27:29.

Волейбол. Сезон-2025/2026. Высшая лига. Мужчины. 2-й тур. Второй матч

26 октября. «Динамо» (Челябинск) — «Волжанин» (Кострома) — 0:3 (16:25, 19:25, 27:29).

Провалил старт сезона в Высшей лиге волейбольный клуб «Магнитка». Южноуральцы в двух стартовых поединках уступили в гостях «Волжанину». И была надежда, что на родном паркете они зацепятся за победу в противостоянии с «Югрой-Самотлор» из Нижневартовска.

Но сибиряки были другого мнения. В первом матче они разбили в пух и прах соперника, одержав сухую победу. Причем в каждой партии их превосходство было ощутимым — 25:19, 25:20 и 25:19.

Волейбол. Сезон-2025/2026. Высшая лига. Мужчины. 2-й тур. Первый матч

25 октября. «Магнитка» (Магнитогорск) — «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — 0:3 (19:25, 20:25, 19:25).

Волейболисты «Магнитки» на следующий день взять реванш у соперника не смогли. Хотя и провели игру немного лучше. Впрочем, в первых двух партиях «Югра-Самотлор» снова была на голову сильнее оппонентов — оба раза сибиряки выиграли со счетом 25:17.

Зато в третьем сете магнитогорцы наконец-таки оказали соперникам сопротивление. И даже выиграли партию — 25:23. Увы, на этом их геройство закончилось. Гости выиграли четвертый сет, а вместе с ним и матч.

Волейбол. Сезон-2025/2026. Высшая лига. Мужчины. 2-й тур. Второй матч

26 октября. «Магнитка» (Магнитогорск) — «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — 1:3 (17:25, 17:25, 25:23, 21:25).

В следующем туре обе команды из Челябинской области проведут матчи на выезде. «Динамо» предстоит сыграть 1 и 2 ноября с клубом «Югра-Самотлор», а магнитогорцы в эти же дни сыграют с командой «Академия-Казань».

Фото: пресс-служба ВК «Динамо» (Челябинск) и «Магнитка» (Магнитогорск)

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»)