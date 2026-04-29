Школьники из Челябинской области могут отправиться в экспедицию на Северный полюс

Ребята получили возможность побороться за место на ледоколе «50 лет Победы»

В Москве дали старт седьмому сезону международного научно-просветительского проекта «Ледокол знаний». В этом году введено сразу несколько новшеств. Например, в экспедицию по Северному полюсу отправятся представители всех федеральных округов страны, а соревноваться за место на атомном ледоколе «50 лет Победы» впервые будут будущие представители рабочих специальностей, сообщил организатор проекта.

Принять участие в проекте «Ледокол знаний» могут школьники, учащиеся колледжей и техникумов в возрасте от 14 до 16 лет. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте polus.atom.online и проявить себя в интеллектуальных и творческих заданиях. Будущие ученые будут показывать свои навыки в треке «Искатель», будущие инженеры и конструкторы — в треке «Создатель», и впервые за историю проекта проявить себя смогут будущие представители рабочих специальностей в треке «Мастер».

«Трек „Мастер“ объединит студентов колледжей и техникумов. Это важный шаг в укреплении престижа рабочих профессий и реализации стратегии опережающей подготовки кадров для высокотехнологических отраслей промышленности»,— отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

96 ребят, показавшие лучшие результаты на этапе онлайн-отбора, примут участие в очных встречах, которые пройдут во всех округах в молодежных центрах. После успешного прохождения новых испытаний лучшие отправятся на финальный отбор в Москву. Участники команд, показавшие лучшие результаты в финале, в августе поедут на Северный полюс.

Возможность отправиться в экспедицию также получат школьники из 22 стран Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. Компанию ребятам также составят победители и призеры крупных федеральных, региональных и отраслевых молодежных конкурсов и олимпиад.

«„Ледокол знаний“ открывает для любознательных ребят мир современной науки, инженерии и высоких технологий. В Год единства народов России в экспедицию отправятся представители всех федеральных округов нашей многонациональной страны. Это особенно символично, так как вклад в отечественную науку внесли представители всех народов России, и достижения атомной отрасли — одно из самых ярких тому свидетельств»,— отметил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

Он также добавил, что проект «Ледокол знаний» формирует будущий кадровый резерв для высокотехнологичных сфер нашей страны.